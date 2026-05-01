Puente de mayo para conocer Grado con guía turístico: así es la oferta gratuita de visitas por el casco histórico y la arquitectura indiana

Puente de mayo con visitas guiadas por el casco histórico de Grado,la arquitectura indiana de la villa y la impresionante muestra de cámaras fotográficas que forman parte de la Colección Historia de la Fotografía. Como siempre, participar en los recorridos es gratis y solo hay que inscribirse a través de la Oficina de Turismo (636 90 90 88), aunque no en todos los casos.

Las primeras visitas de este mes en el marco de esta propuesta de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento moscón son este sábado 2 de mayo. La hay a las 12.00 horas al casco histórico, que incluye también la capilla de Los Dolores y la sede Llagar de Sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado. Dura 50 minutos y hay que hacer reserva previa en la Oficina de Turismo. Hay otra opción para hacer esta ruta, el domingo día 3, algo más temprano, a las 10.30 horas.

También el sábado 2 de mayo, a las 12.00, hay ruta por la arquitectura indiana de la capital moscona. Recorre los palacetes de la villa, que se ven desde el exterior, y dura unas dos horas. Es necesario apuntarse a través de la Oficina de Turismo.

La única visita de este próximo fin de semana que no requiere de reserva previa es la que se realiza a la Colección Historia de la Fotografía: es el domingo día 3 de mayo, a las 12.00 horas. Solo hay que presentarse a esa hora en el Palacio Fontela, sede de la Oficina de Turismo, que alberga la colección, de la que se disfruta de la mano de su propietario Corsino Fernández.

Otras opciones en el calendario

Además de las visitas de estos primeros días de mayo, esta propuesta turística se oferta también en otras fechas a lo largo del mes de mayo. La del casco histórico y la que muestra los palacetes indianos están disponible el 30 de mayo, ambas las 12.00 horas.

El día 6 se propone la que guía a través de la muestra Villa ya Mercáu, en la sede Fontela del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, a las 12.00 (duración 1 hora, con reserva previa), y el 17 de mayo hay la posibilidad de conocer la Colección Acordeones, también a las 12.00 (duración 1 hora, sin reserva).

La visita a la sede Cultura tradicional y Colección Guerra Civil del museo, en La Cardosa, puede hacerse libremente los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para recorridos guiados se puede consultar disponibilidad a la Oficina de Turismo de Grado.