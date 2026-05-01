Roald Dahl y sus personajes invaden el colegio moscón Virgen del Fresno con "SolidArte": "Tiene muy buena acogida entre el alumnado"

Roald Dahl y sus personajes de cuentos y novelas tomaron este jueves el colegio público Virgen del Fresno de Grado en el festival "SolidArte", con el que el centro educativo ha recaudado fondos para la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del Principado de Asturias. Los escolares actuaron, bailaron y cantaron en inglés haciendo un recorrido por la obra del autor galés, que fue uno de los protagonistas junto a una de sus creaciones más queridas por los lectores, Matilda.

"Roald Dahl y Matilda van descubriendo los libros del autor, cuyos personajes van representando los distintos niveles con la intención de que mejoren sus competencias lingüísticas y de expresión artística", explica la coordinadora de "SolidArte", Carla García Contreras.

El festival "SolidArte" del colegio Virgen del Fresno de Grado, en imágenes / Sara Arias

La actuación comenzó con el alumnado de sexto curso en la piel de los papeles protagonistas de Roald Dahl y Matilda. Dieron paso a las clases de Educación Infantil, que desplegaron todo su arte para dar a conocer "Cuentos en verso para niños perversos" con "Los tres cerditos", "Blancanieves" y "Ricitos de oro".

Los siguientes en salir a escena fueron los escolares del primer curso, ataviados como los personajes de la novela "El superzorro" y los de segundo como los representantes de la obra "Charly y la fábrica de chocolate". Por su parte, el alumnado del tercer curso interpretó el libro "La maravillosa medicina de Jorge" y los de cuarto de Primaria hicieron lo mismo con "Las Brujas".

Los estudiantes de quinto curso, el nivel más numeroso, se dividieron en dos grupos para representar los libros "James y el melocotón gigante" y "Mi amigo el gigante". "Se trabaja todo a lo largo del curso, hicimos un casting, elegimos a los personajes y luego se hace el guion, que tienen que aprenderse. Tiene muy buena acogida entre el alumnado porque al ser voluntario se implican mucho", explica la coordinadora del festival, en el que trabajan codo con codo los departamentos de inglés y música.

El apoyo de las familias

"Es necesario recalcar la implicación de las familias con el vestuario o los ensayos de guión que se practican en casa", comenta García, quien detalla que, pese a que se trata de una actividad de convivencia del centro, sin las familias como público, la entrega de padres, madres, abuelos y abuelas ha sido total. "Luego, siempre les mandamos un vídeo para compartir con ellos el festival", apunta.

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El final de fiesta lo pusieron los músicos Lucía Alonso y Sam Rodríguez, con una selección de canciones que todos cantaron a pleno pulmón. Además, la próxima semana habrá un acto en el centro educativo para entregar la recaudación a la Asociación ELA Principado de Asturias, que también les ofrecerá una conferencia sobre la enfermedad. "Cuando decidimos que sería la entidad a la que le destinaríamos lo recaudado, vino José Luis Capitán al colegio para darnos una charla muy bonita", destaca la coordinadora del festival.