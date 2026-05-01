Simulacro de incendio en el colegio Bernardo Gurdiel: evacuación realista y despliegue de emergencias en Grado

El Colegio Público Bernardo Gurdiel de Grado ha desarrollado estos días su Semana de la Autoprotección, una iniciativa educativa centrada en dotar al alumnado de conocimientos y habilidades básicas para actuar ante situaciones de emergencia.

La actividad, organizada por el propio centro educativo en colaboración con el SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias), ha contado además con la participación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, Bomberos de Asturias, la Guardia Civil, la Policía Local de Grado, Cruz Roja Española y Protección Civil, que han desarrollado distintos talleres y demostraciones dirigidas a los estudiantes.

Durante la semana se han impartido sesiones sobre autoprotección, primeros auxilios, educación vial, uso correcto del 112 y ciberseguridad, entre otros contenidos fundamentales para la prevención y la respuesta ante emergencias.

El momento más destacado del programa ha sido un simulacro de incendio realizado en las instalaciones del centro. La activación de las sirenas generó una gran expectación en la villa, donde el sonido fue escuchado con sorpresa e incluso con cierta preocupación, al simular una situación de emergencia real.

En el ejercicio se recreó un incendio con humo en la biblioteca del colegio, procediéndose a la evacuación ordenada de todo el alumnado y personal docente. Además, se simuló la atención y evacuación de un herido por inhalación de humo, mientras los servicios de emergencia actuaban como si se tratara de una intervención real.

Bomberos, fuerzas de seguridad y servicios sanitarios llegaron al centro en un tiempo muy reducido desde sus bases, con sirenas y dispositivos prioritarios activados, lo que contribuyó a la verosimilitud del simulacro.

El comportamiento del alumnado fue especialmente positivo, realizando la evacuación de forma ordenada, sin correr y siguiendo en todo momento las indicaciones del profesorado. Tras la finalización del ejercicio, los estudiantes pudieron interactuar con los distintos equipos de emergencia, conocer los vehículos, probar material como mangueras y vestirse con uniformes de bombero, lo que despertó un gran interés.

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La jornada concluyó con una valoración muy satisfactoria por parte de la organización y los servicios participantes, destacando el excelente desarrollo de la actividad. Los niños manifestaron su entusiasmo y llegaron a pedir que este tipo de simulacros se repitan en el futuro.