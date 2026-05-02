El Auditorio de Grado acoge este domingo la proyección de "As liñas descontínuas", de Anzos Fazáns

La programación itinerante de La Laboral Cinemateca Ambulante hace parada este domingo en el Auditorio de Grado con la proyección de "As liñas descontínuas". La cinta ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón y cuenta con la colaboración del Festival LGBTI del Centro Niemeyer de Avilés.

La película de la directora Anzos Fazáns (Morrazo, Pontevedra, 1992) narra la historia de Bea, una mujer de 50 años que afronta su separación matrimonial. El día que debe abandonar la vivienda que ha compartido durante dos décadas, encuentra el domicilio desordenado y a uno de los ladrones durmiendo en su cama.

Se trata de Denís, un chico trans de 28 años que, pese a haber cursado estudios universitarios, sobrevive en la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Después de tres jornadas juntos, ambos retoman sus caminos por separado.

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La proyección será a las 20.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del Auditorio. La película será en versión original con subtítulos en español.