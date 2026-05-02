El Auditorio de Grado acoge este domingo la proyección de "As liñas descontínuas", de Anzos Fazáns
La película, seleccionada por el Festival de Cine de Gijón, narra el encuentro fortuito entre una mujer y un joven trans en un momento de crisis vital
La programación itinerante de La Laboral Cinemateca Ambulante hace parada este domingo en el Auditorio de Grado con la proyección de "As liñas descontínuas". La cinta ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón y cuenta con la colaboración del Festival LGBTI del Centro Niemeyer de Avilés.
La película de la directora Anzos Fazáns (Morrazo, Pontevedra, 1992) narra la historia de Bea, una mujer de 50 años que afronta su separación matrimonial. El día que debe abandonar la vivienda que ha compartido durante dos décadas, encuentra el domicilio desordenado y a uno de los ladrones durmiendo en su cama.
Se trata de Denís, un chico trans de 28 años que, pese a haber cursado estudios universitarios, sobrevive en la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Después de tres jornadas juntos, ambos retoman sus caminos por separado.
La proyección será a las 20.00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del Auditorio. La película será en versión original con subtítulos en español.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros