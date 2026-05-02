El Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa reparte 654.841 euros del Leader entre una docena de proyectos de la comarca

El Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa, con sede en el centro municipal de empresas La Cardosa de Grado, dispondrá de 654.841 euros de los fondos europeos Leader para el período 2026-2028, que serán destinados a 12 proyectos de la comarca, que comprende los concejos de Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.

En el concejo moscón, la empresa Aritium Technologies recibe 10.869 euros para la adecuación y mejora de las nuevas instalaciones desde las que opera la compañía en La Bolera. También hay una ayuda de 21.545 euros a la planta de abono Lombriastur, en La Mata, para la adquisición de un tractor de mejora del proceso de producción de humus de lombriz, y 7.902 euros para la academia de informática y mecanografía Pilar Pardo Argüelles, en la calle El Bolao.

También se financian varios proyectos relacionados con la agroalimentación en la comarca. Así, se destinan 143.609 euros para la primera fase de la ecoquesería Rey Silo-La Escrita en Somiedo y 46.845 euros para la modernización y ampliación de la capacidad de Quesos Gorfolí, en Illas. Por otro lado, se otorgan 77.490 euros para la mejora del sistema de riego y fertilización de los viveros Los Molinos, en Candamo, así como 3.086 euros para invertir en invernadores y herramientas para la producción de productos ecológicos en Las Regueras. Asimismo se conceden 31.451 euros para la ampliación de los manzanos de sidra DOP en Pumaradas de Quirós.

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La empresa Desbroces y Servicios Agrarios Borrón y Ganedo recibe 181.500 euros para realizar inversión en nueva maquinaria. También el bar-tienda El Rinconcín de Vane obtendrá 15.366 euros de los fondos europeos Leader y el centro de expresión artística "IONA" recibe 108.403 euros.