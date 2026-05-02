Los vecinos de San Juan de Villapañada estrenan nuevo centro social el viernes 8 de mayo: "Estamos muy ilusionados"

Los vecinos de San Juan de Villapañada estrenarán su nuevo centro social el próximo viernes 8 de mayo, a las 19.00 horas, con una celebración festiva y mucha ilusión por llenar de vida y actividades el equipamiento, que se ha construido tras una inversión de más de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Grado en una parcela de propiedad municipal.

"Estamos muy ilusionados, muchísimo, tenemos ganas de empezar a hacer actividades allí, el miércoles que viene nos entregan las llaves y el viernes ya tenemos la inauguración oficial", afirma Xuan Alonso, secretario de la Asociación de Vecinos "San Juan de Villapañada" y habitante de La Llinar.

El colectivo vecinal de la parroquia de Grado comenzó su actividad en 2015 de la mano del presidente, Juan Álvarez, y Tito La Granda, ambos vecinos de Acebedo, quienes junto con Alonso han organizando "alguna que otra excursión, Lotería de Navidad y la mazcarada de los Aguilandeiros de San Xuan, así como alguna que otra petición al Ayuntamiento como la apertura de un camino que comunica Acebedo con La Llinar y, sobre todo, pidiendo año tras año un centro social", comenta.

Con el inicio de las obras de construcción del nuevo equipamiento sociocultural en 2025, la entidad vecinal impulsó su actividad con una campaña de socios que alcanzó a 250 personas censadas en la parroquia. También sumaron nuevos cargos directivos al colectivo para impulsar nuevas ideas y proyectos, sumando a dos vecinas de La Llinar, Paula Carrelo como vicepresidenta y Carmen López como tesorera; así como Pablo Álvarez, de Rozadas, como vocal.

"Tenemos que trabajar muy duro para mantener esto, tenemos en mente muchos eventos, una excursión para los socios el 6 de junio, la fiesta del pueblo que hace años que dejó de hacerse, que será el sábado 29 de agosto y muchas más cosas que iremos pensando para satisfacer a los vecinos", señala Alonso.

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La entidad vecinal lamenta que últimamente va faltando gente mayor del pueblo, pero a la vez llegan nuevos habitantes a la parroquia, "gente joven que compra casas allí y apuesta por el pueblo", concluye Alonso, quien espera que la fiesta de inauguración del nuevo centro social sea un hito en la historia del colectivo.