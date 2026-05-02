Entrevista |
Los vecinos de San Juan de Villapañada estrenan nuevo centro social el viernes 8 de mayo: "Estamos muy ilusionados"
El equipamiento ha contado con una inversión de más de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento, "tenemos que trabajar duro para mantener esto", dice el secretario de la asociación vecinal, Xuan Alonso
Los vecinos de San Juan de Villapañada estrenarán su nuevo centro social el próximo viernes 8 de mayo, a las 19.00 horas, con una celebración festiva y mucha ilusión por llenar de vida y actividades el equipamiento, que se ha construido tras una inversión de más de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Grado en una parcela de propiedad municipal.
"Estamos muy ilusionados, muchísimo, tenemos ganas de empezar a hacer actividades allí, el miércoles que viene nos entregan las llaves y el viernes ya tenemos la inauguración oficial", afirma Xuan Alonso, secretario de la Asociación de Vecinos "San Juan de Villapañada" y habitante de La Llinar.
El colectivo vecinal de la parroquia de Grado comenzó su actividad en 2015 de la mano del presidente, Juan Álvarez, y Tito La Granda, ambos vecinos de Acebedo, quienes junto con Alonso han organizando "alguna que otra excursión, Lotería de Navidad y la mazcarada de los Aguilandeiros de San Xuan, así como alguna que otra petición al Ayuntamiento como la apertura de un camino que comunica Acebedo con La Llinar y, sobre todo, pidiendo año tras año un centro social", comenta.
Con el inicio de las obras de construcción del nuevo equipamiento sociocultural en 2025, la entidad vecinal impulsó su actividad con una campaña de socios que alcanzó a 250 personas censadas en la parroquia. También sumaron nuevos cargos directivos al colectivo para impulsar nuevas ideas y proyectos, sumando a dos vecinas de La Llinar, Paula Carrelo como vicepresidenta y Carmen López como tesorera; así como Pablo Álvarez, de Rozadas, como vocal.
"Tenemos que trabajar muy duro para mantener esto, tenemos en mente muchos eventos, una excursión para los socios el 6 de junio, la fiesta del pueblo que hace años que dejó de hacerse, que será el sábado 29 de agosto y muchas más cosas que iremos pensando para satisfacer a los vecinos", señala Alonso.
La entidad vecinal lamenta que últimamente va faltando gente mayor del pueblo, pero a la vez llegan nuevos habitantes a la parroquia, "gente joven que compra casas allí y apuesta por el pueblo", concluye Alonso, quien espera que la fiesta de inauguración del nuevo centro social sea un hito en la historia del colectivo.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros