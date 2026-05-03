Cuatro crías de burro y caballo, protagonistas inesperados de la primavera en Grado: "Es una pasada verlos", coinciden vecinos y peregrinos
Dos pollinos y dos potros embelesan en la vega moscona, donde pastan junto a sus madres mientras son fotografiados
La vida se abre paso en la vega de Grado. La primavera ha traido consigo varios alumbramientos de pollinos y potros que tienen a los paseantes habituales y a los peregrinos del Camino Primitivo de Santiago fascinados con los pequeños animales. Son las auténticas estrellas entre los vecinos de la villa moscona, que acuden a verlos para hacerles fotos y darles cariño desde la linde. "Es que es una pasada verlos", dice Toni Pérez Sierra mientras graba con su móvil.
"A la mi nena le encantan los caballos, va a montar, y siempre me dice que quiere un burro, así que le voy a mandar un vídeo para que los vea, porque son preciosos", agrega Pérez, quien no para de alabar la belleza y ternura de los animales, que pasan el día pastando junto a sus madres, alimentándose y correteando por las fincas donde se encuentran.
"Son muy bonitos, nos gustan", dice el peregrino francés Jimmy Lescaut, quien paró junto a su hermano Jonathan para disfrutar de la estampa con los dos pollinos junto a sus madres. Al poco rato, otra caminante jacobea sacó el móvil para captar el momento.
Las crías de burro y caballo tienen apenas unas semanas de vida pero son los auténticos protagonistas de los paseos de los moscones en las últimas semanas. "Es la atracción salir para verlos, ahora ya crecieron un poco pero están preciosos", dice Rosa Fernández Granda.
A esta vecina de Grado, maestra jubilada, los dos pollinos le recuerdan al protagonista de la mítica obra literaria "Platero y yo" de Juan Ramón Jiménez, quien lo describía así: "Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos".
"¡Ay, ay, ay! ¡Son monísimos, qué pasada!", exclamó la peregrina Sonia Bermúdez al encontrarse con las familias de yeguas y potros, que pastan junto a otra hembra y un macho. La joven no desperdició la oportunidad y sacó unas fotografías a los pequeños animales con ilusión por compartirlas con sus allegados. A buen seguro que cien metros más allá el teléfono saldría de nuevo de la riñonera, pues los dos pollinos le quedaban al paso.
Las dos crías de burro y las dos de caballo tienen a moscones y peregrinos encantados de pasear por la vega, ya que a la belleza del paisaje agrario se suman ahora estos pollinos y potros que tienen a todo el mundo embelesado.
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