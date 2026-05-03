Grado celebra la Selmana de les Lletres Asturianes con la representación de dos obras de microteatro

La 47ª Selmana de les Lletres Asturianes llega a Grado con teatro. El Auditorio acoge el próximo miércoles 6 de mayo dos representaciones teatrales a cargo de las compañías Teatru Carbayín, de Siero, y Kumen Teatro, de Langreo, bajo el proyecto "Cónsul" de microteatro.

La agrupación sierense presenta "El baile", obra de José Ramón Oliva, y los langreanos "Hermanas", escrita por Rosi Martínez. La cita es a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del Auditorio. Se recomienda acudir con tiempo por si hay cola.

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La presente edición de la Selmana de les Lletres Asturianes rinde en esta edición homenaje a Taresa Cónsul, considerada la primera dramaturga conocida en lengua asturiana, así como al teatro popular o costumbrista asturiano.