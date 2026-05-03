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Grado celebra la Selmana de les Lletres Asturianes con la representación de dos obras de microteatro

El Auditorio acoge el próximo miércoles la cita, en la que participan las compañías Teatru Carbayín, de Siero, y Kumen Teatro, de Langreo

Cartel anunciador de la actividad en Grado.

Cartel anunciador de la actividad en Grado. / C. C.

Sara Arias

Grado

La 47ª Selmana de les Lletres Asturianes llega a Grado con teatro. El Auditorio acoge el próximo miércoles 6 de mayo dos representaciones teatrales a cargo de las compañías Teatru Carbayín, de Siero, y Kumen Teatro, de Langreo, bajo el proyecto "Cónsul" de microteatro.

La agrupación sierense presenta "El baile", obra de José Ramón Oliva, y los langreanos "Hermanas", escrita por Rosi Martínez. La cita es a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del Auditorio. Se recomienda acudir con tiempo por si hay cola.

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La presente edición de la Selmana de les Lletres Asturianes rinde en esta edición homenaje a Taresa Cónsul, considerada la primera dramaturga conocida en lengua asturiana, así como al teatro popular o costumbrista asturiano.

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