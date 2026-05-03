El instituto César Rodríguez finaliza el viaje de estudios cultural a través del Camino de Santiago en Francia y España: "Salió todo de maravilla"

Felices y con un montón de aprendizajes y nuevas experiencias en la mochila. Así ha regresado el alumnado de cuarto curso del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) César Rodríguez de Grado tras el viaje de estudios que han hecho por Francia y España a través del Camino de Santiago visitando lugares como Tours, Burdeos, Lourdes, Jaca o Santo Domingo de la Calzada. Una salida que han organizado mediante la Asociación Juvenil "La CooperActiva", que ha organizado diferentes actividades a lo largo del curso para financiar el proyecto.

"Ha sido impresionante y salió todo de maravilla, llevamos ya tres años con la política de democratizar los viajes para que todo el mundo pueda ir y así ha sido, estamos muy contentos y las familias también. Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. De hecho, uno de los mensajes que recibimos de las familias señala que 'es destacable la pasión y meticulosidad con la que se planificó y gestó el viaje, sobre todo viendo lo que han pagado en otros institutos por un viaje con la mitad de los días que el nuestro'", señala el director del centro, Daniel Menéndez, quien ha acompañado al grupo.

El viaje de estudios del César Rodríguez de Grado, en imágenes / D. M.

El viaje ha tenido un coste de unos 800 euros, de los que 300 euros por alumno se han financiado con las actividades que realizan los jóvenes para recaudar fondos a través de "La CooperActiva" como el Pasaje del Terror en Halloween, la Cabalgata de Reyes o la carrera San Silvestre. "Es un trabajo de aprendizaje y servicio y además, ofrecen algo a la comunidad", dice Menéndez. Así es que, finalmente, las familias aportaron 400 euros para la salida "y eso ha hecho que pueda venir todo el alumnado, son precios fuera del mercado", añade.

Viaje temático

Además, es la propia asociación juvenil la que organiza el viaje de estudios en colaboración con la dirección del centro educativo y el departamento de Actividades Extraescolares. El trabajo comienza al finalizar el curso de tercero de ESO, cuando se elige el destino y temática del viaje cultural que, este 2026, se han centrado en el Camino de Santiago. "Siempre buscamos que tenga una esencia e hilo conductor", precisa el director.

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Han visitado Tours, Burdeos, Lourdes o Poitiers, donde disfrutaron del parque de atracciones tecnológicas y acuáticas Futuroscope, también pudieron ver los castillos del Loira, el abismo de Padirac, donde discurrieron por un "impresionante" río subterráneo, también conocieron Rocamadour, Canfranc, Jaca y finalizaron en Santo Domingo de La Calzada. "Salió todo fenomenal", resume Menéndez, ya en Grado.