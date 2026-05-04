Marino Pérez: "La empatía es una cualidad muy humana que está sobrevalorada y puede llevar a efectos perniciosos"

"Para un narcisista la sociedad es su público, el que le da alabanzas y likes ,y la sociedad narcisista promueve esto como algo normal. Es un narcisismo normativo porque ya es funcional y adaptativo", afirmó el catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez Álvarez, en la Casa de Cultura de Grado, donde este lunes presentó su último libro "Selfies, satisfyers, mascotas y robot" en el marco de las Jornadas de Filosofía.

El acto fue un diálogo entre el ponente y el organizador de la charla, Rafael Vázquez, quien realizó varias preguntas al protagonista mediante las que fueron desgranando cómo el narcisismo normativo en las redes sociales juega un papel importante. "Vienen a ser el espejo y el eco de Narciso, donde los usuarios se reflejan y quedan encantados con su propia imagen, el selfie, y esperando los likes", señaló.

Pérez también analizó los selfies como "apoteosis del narcisismo" desde su nacimiento en 2008 y "supone una tecnología que está influyendo en la manera en que se relacionan con ellos mismos y con el mundo". También disertó sobre los satisfayers como "paroxismo del narcisismo" en busca de la autocomplacencia. En ese sentido, abundó con ejemplos como los sexbot, robots diseñados con inteligencia artificial para el placer sexual a medida del usuario, así como habló sobre los chatbots y su uso como psicoterapia.

Por la izquierda, Rafael Vázquez y Marino Pérez, durante el acto. / Sara Arias

"Están diseñados por entrenamiento del lenguaje, simulan una empatía y da la impresión al usuario de que le comprende, que tiene más empatía que un psicólogo, pero es una empatía fingida, simulada y derivada de un algoritmo, es una empatía artificial", dijo. En esa línea, Vázquez interpeló a Pérez sobre uno de los temas que trata el libro, "la inflación de empatía".

"La empatía es una cualidad muy humana que está sobrevalorada, demasiado venerada y puede llevar a efectos perniciosos. Muchas cosas pueden hacerse sin empatía y hacerse bien", subrayó. Pérez puso varios ejemplos, entre ellos, la crianza de los hijos que, sin límites, puede llegar a ser "negligente". El catedrático señaló que el auge exagerado de la empatía viene dada por el sentimentalismo y el victimismo en la sociedad.

El público al inicio del acto. / Sara Arias

Pérez también se refirió a las mascotas, principalmente perros y gatos, un fenómeno complejo que tiene parecido con el proceso de diseño de las tecnologías, ya que, según comentó, las razas actuales son producto de la creación del hombre "para que nos complazcan y nos adoren". Además, vinculó este proceso a la teoría de Gustavo Bueno sobre el origen de las religiones, que sitúa en la adoración a los animales desde tiempos prehistóricos.

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Pérez recibió el caluroso aplauso del público presente tras la amena y profunda charla con Vázquez, en la que repasaron el auge de selfies, mascotas y robots y los relacionaron con el narcisismo de la sociedad actual.