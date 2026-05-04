El Club Deportivo Mosconia abre la inscripción para su Campus de Verano, con tres semanas de tecnificación y diversión

El Club Deportivo Mosconia de Grado ha abierto la inscripción para participar en la XI edición del Campus de Verano, que se desarrollará en el complejo deportivo "El Casal". La recepción de solicitudes finalizará el 4 de junio.

El Campus de Verano del Mosconia está orientado a futbolistas de 6 a 15 años y se programa durante tres semanas, pudiendo escoger participar en una, dos o en las tres. Los períodos propuestos son del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio y del 13 al 17 de julio, con plazas limitadas. El horario será de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.

Una semana tiene un coste de 120 euros para los miembros del club y de 140 euros para los externos. Dos semanas tendría un precio de 180 euros o 210 euros, respectivamente, y participar durante las tres semanas suponen 240 euros o 280 euros, en el caso de los deportistas ajenos a la entidad. Además, hay descuentos para hermanos.

La concentración deportiva del Mosconia incluye dos equipaciones, seguro privado, entrenadores titulados, almuerzo y excursiones y actividades como ir a la piscina o jugar al pádel.

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Las inscripciones finalizan el 4 de junio y se pueden realizar a través del número de teléfono 679238804, donde también atenderán dudas y ofrecerán más información sobre el Campus de Verano del Mosconia.