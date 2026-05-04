Corsino Fernández, dueño de la muestra Historia de la Fotografía del Museo "Villa ya Mercáu" de Grado prepara libro: "La gran mentira fotográfica"
El coleccionista anunció el lanzamiento en la visita guiada que realiza todos los primeros domingos de mes, "una lección a nivel universitario", dice el visitante Martín López del Vallado
«La gran mentira fotográfica». Este es el título del libro en el que trabaja Corsino Fernández, propietario de la colección Historia de la Fotografía que se exhibe en la sede «Villa ya Mercáu» del Museo Etnográfico y de Historia de Grado. «En unos dos meses» tendrá listo el volumen, en el que establece «una progresión lógica e implacable de la evolución física de la imagen», explica tras la visita guiada gratuita que ofrece cada primer domingo de mes en el palacio Fontela.
Fernández propone en el libro tres etapas en la historia de la fotografía. La primera la denomina fotografía química, «la materia», cuyo nacimiento sitúa en 1826 y en la que se usa como soporte de grabación haluros de plata; una segunda fase analógica, «la energía», de 1986 a 1991, en la que se emplea el óxido magnético.
«Se dice que hay fotografía analógica y digital, pero no es así, porque la fotografía analógica duró entre tres y cinco años . Es más, en España no se llegó a utilizar nunca una cámara analógica y yo tengo cuatro modelos de las pocas que hay en el mundo», sostiene. El tercer período que detalla Fernández en su próximo trabajo es la fotografía digital, «la información», que comienza en 1991 y llega a nuestros días mediante el código binario.
Así lo explicó ayer a los visitantes que acudieron a ver la muestra de manera guiada e interactiva en el palacio Fontela, ya que prueban algunos de los artilugios. «Está muy bien y muy completo, una lección a nivel universitario, es muy ameno e instructivo», destacó Martín López del Valledo. También el pintor Federico Granel opinó en el mismo sentido, "ha sido muy interesante, yo empleo mucho la fotografía para trabajar".
Visitas privadas
Las explicaciones de Fernández son muy pormenorizadas, con llamativos detalles que captan la atención del público como mostrar el objetivo fotográfico que sale en la película "La ventana indiscreta" o la cámara con la que se tomó la icónica fotografía del Che Guevara, que popularizó el artista Andy Warhol. "No sabía que existía esta colección y cuando me enteré esta semana llamé para apuntarme y ahora me quedé con ganas de saber más", apuntó el visitante, Adolfo González Prats.
Además de los primeros domingos de mes, Fernández ofrece visitas guiadas privadas a grupos de 8 a 15 personas «cualquier día de la semana, a cualquier hora», dice. Unas peticiones que se pueden realizar mediante el correo electrónico coleccioncamaras@gmail.com o a través de la Oficina de Turismo.
El coleccionista está muy contento con la aceptación que tienen los recorridos guiados que realiza y espera que próximamente se pueda ampliar el espacio expositivo: «Es una pequeña parte de lo que tengo, con más de 1.400 objetos».
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