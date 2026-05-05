La Cámara de Comercio de Oviedo abre en Grado una delegación para los empresarios de la comarca: "Vamos a ayudarles a que crezcan, se consoliden y generen empleo"

La Cámara de Comercio de Oviedo inauguró este martes una delegación (antena) en el centro municipal de empresas La Cardosa (Grado) para dar servicio a los empresarios de la comarca Camín Real de la Mesa. Para su puesta en marcha se firmó un convenio de colaboración entre el organismo que preside Carlos Paniceres y los ayuntamientos de Grado, Belmonte de Miranda, Candamo, Las Regueras, Proaza, Somiedo y Teverga, cuyo sector empresarial podrá recibir asesoramiento y formación, entre otros servicios. "El objetivo es ayudarles a que crezcan, se consoliden y generen empleo, y eso solo se consigue trabajando cerca", indicó Paniceres.

"Aunque la antena tiene su sede en Grado, su vocación es comarcal y dará servicio a todos los concejos firmantes del convenio. En el futuro podrá ampliarse con la incorporación de otros, como Quirós o Santo Adriano", añadió Paniceres, quien destacó el paso dado por los municipios de la comarca en "una decisión consciente, firme y comprometida con su territorio y con su tejido empresarial". Cada concejo ha realizado una aportación económica de 13.000 euros para el primer año de funcionamiento de la Antena.

Los alcaldes y el presidente de la Cámara de Comercio visitan la oficina donde se ubicará la Antena Cameral en La Cardosa. / Sara Arias

En la presentación estuvieron los alcaldes José Luis Trabanco (Grado), Gilberto Alonso (Belmonte de Miranda), Marta Menéndez (Candamo), María Isabel Méndez (Las Regueras), Belarmino Fernández (Somiedo) Fernando Figaredo (Proaza) y Adrián Gayo (Teverga), así como la responsable de la antena, Marián González, quien recibirá a los emprendedores en una oficina de la planta baja del espacio empresarial.

Trabanco destacó que la Antena Cameral supone "un avance importante para posicionarnos en una unión que nos va a hacer más fuertes a todos, así como a potenciar las empresas y los empresarios del territorio". "Juntos conseguiremos que los ciudadanos tengan buenos servicios", añadió Trabanco.

Unión comarcal

Paniceres destacó el "compromiso" de los ayuntamientos que participan en el convenio de colaboración "con distintos signos políticos, pero sumando esfuerzos y pensando en el territorio". También intervino el regidor somedano, Belarmino Fernández, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa, que tiene también su sede en el centro empresarial de la villa moscona y gestiona las ayudas de los fondos Leader de la Unión Europea. "No hay mejor política para asentar población que generar riqueza y empleo, con unos buenos servicios públicos. Esta antena es una ilusión para el desarrollo sostenible y la diversificación económica de las zonas rurales", sostuvo Fernández, quien confía en que próximamente se sumen también los municipios de Quirós y Santo Adriano.

La firma del convenio, por la izquierda, María Isabel Méndez, Adrián Gayo, Fernando Figaredo, Carlos Paniceres, José Luis Trabanco, Belarmino Fernández, Gilberto Alonso y Marta Menéndez. / Sara Arias

Con la rúbrica del convenio, Paniceres señaló que la actividad de la antena significa que "un autónomo de Somiedo, una pyme de Belmonte o un emprendedor de Proaza no tiene ya que desplazarse a Oviedo para acceder a los servicios de la Cámara. Puede hacerlo aquí, con cercanía y con acompañamiento directo". "Hablamos de eficiencia económica y equidad territorial", resumió.

"Escucha"

Paniceres también destacó el papel de las antenas camerales no solo como puntos de prestación de servicios, sino también como herramientas para mejorar la escucha activa en el territorio. "Permiten entender con mayor precisión qué está ocurriendo, cuáles son las necesidades del tejido empresarial, qué oportunidades existen y dónde se encuentran los obstáculos. Solo desde ese conocimiento cercano se pueden diseñar políticas útiles, programas eficaces y respuestas ajustadas a la realidad", afirmó.

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Por último, ha señaló que este modelo que llega ahora a la comarca "encaja plenamente con el contexto económico actual, porque el crecimiento de Asturias solo será sólido si llega a todo el territorio, si no deja a nadie atrás y si se apoya en el mundo rural y en los pequeños concejos”.