Grado se prepara para la Segunda Flor con la apertura de solicitudes para participar en el Mercadón de Primavera

El Ayuntamiento de Grado ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Mercadón de Primavera de la Segunda Flor, que tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el parque Manuel Pedregal, conocido popularmente como el parque de Arriba. Las empresas del sector agroalimentario a nivel nacional que deseen vender sus mercancías en Grado pueden solicitar permiso para ocupar un puesto en la gran cita mercadera moscona hasta el próximo día 13 de mayo.

Los negocios interesados en vender sus productos durante la celebración en la villa moscona deberán de cubrir una solicitud que se les proporcionará desde el Ayuntamiento y que también se puede descargar a través de la página web www.ayto-grado.es. Las solicitudes se deberán presentar antes del 13 de mayo de forma presencial, por correo electrónico o mediante la sede electrónica municipal.

Una vez completo el Mercadón de Primavera, las solicitudes recibidas dentro del plazo a las que no se les puede adjudicar puesto, pasarán a formar parte de una lista de espera para, por orden de presentación, cubrir directamente las bajas que se pudieran dar en el mercado.

Además, para poder participar es necesario pagar una tasa de 5 euros. Asimismo aquellos negocios que hayan conseguido puesto pero no puedan acudir a Grado el domingo 24 de mayo deberán avisar a la organización con un plazo de cinco días antes de la cita "para poder ofrecer su lugar a aquellas personas que están en lista de espera".

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Los puestos se designarán por riguroso orden de inscripción. Los primeros puestos estarán ocupados por productores del concejo, seguirán los pertenecientes a Asturias y, después, los del resto de España. "El orden de los mismos solo se podrá alterar en caso de la existencia de barreras arquitectónicas que ocasionen la no movilidad del participante para realizar sus funciones", detalla el texto de la convocatoria.