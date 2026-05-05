La tecnológica Aritium, de Grado, abre una línea de negocio en el sector agroindustrial tras consolidarse en el ámbito sanitario

La empresa Aritium Technologies, con sede en Grado, especializada en el diseño y fabricación de tecnología de alto nivel relacionada con el sector sanitario para crear "hospitales inteligentes" amplía su ámbito de acción al sector agroindustrial. Así lo avanzó este lunes su primer ejecutivo, Ángel Colado, a la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, quien visitó las nuevas instalaciones de la compañía en La Bolera, para cuya puesta en marcha la firma ha recibido una ayuda de 10.869 euros de los fondos europeos Leader.

"Grado y Asturias tienen que estar orgullosos del talento que tiene la gente joven, personas que han estado fuera, que vuelven y emprenden en el medio rural. Los fondos Leader son eso, diversificación económica para crear empleo en el medio rural asturiano", señaló López, quien recorrió la sede de Aritium, que cuenta con once empleados de la comarca con estudios de Ingeniería o Formación Profesional de telecomunicaciones.

Colado explicó a López la tecnología que desarrollan para el ámbito sanitario mediante la instalación de sensores. También le mostró uno de los proyectos estrella de la compañía, un pastillero electrónico para poder controlar la toma de fármacos de manera sencilla y eficaz. En ese sentido, el responsable de la compañía señaló que trabajan en un proyecto piloto con la Asociación Párkinson de Asturias. "Estamos en negociaciones para comercializarlo", detalló.

El CEO de Aritium, Ángel Colado, y la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, con parte de la plantilla al fondo. / Sara Arias

La empresa también se abre a nuevos nichos de actuación como es el sector agroindustrial. "El área tecnológica y de la sensórica se puede replicar en otros ámbitos", señaló Colado. En ese sentido, explicó que están embarcados en un proyecto piloto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica para instalar sensores en plantaciones agrarias.

Asimismo, la empresa se encuentra "en conversaciones" con el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) para una iniciativa relacionada con la ganadería. Aritium trabaja principalmente a nivel internacional y nacional, pero también crecen los planes de actuación a nivel regional.

Soluciones a problemas reales

"Les felicito, da gusto ver las instalaciones, en lo que trabajan y cómo dan soluciones tecnológicas a problemas reales. Es un sitio para sacar pecho de Grado", enfatizó López, quien destacó el crecimiento "tranquilo pero sin pausa" de la compañía con capital humano de aquí". López aprovechó la visita para anunciar la nueva convocatoria de los fondos Leader del período 2026-2028 con una dotación de 9 millones de euros. El plazo para presentar los proyectos finaliza el 4 de junio.

La directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, observa los premios que ha recibido la empresa, con el CEO, Ángel Colado, al fondo. / Sara Arias

La responsable autonómica destacó el trabajo impulsado por el grupo de desarrollo "Camín Real de la Mesa", que distribuye las subvenciones entre las iniciativas empresariales de Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.

Es el caso de Aritium, ha recibido una ayuda de 10.869 euros para la adecuación de su nueva sede en La Bolera.

La tecnológica moscona pasó luego por el Centro Municipal de Empresas de La Cardosa, donde extendió su dimensión empresarial, necesitando ampliar las instalaciones para dar cabida a todos los proyectos que desarrolla.

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Así fue que, con el inicio de 2026, la empresa dio el salto a la actual sede en La Bolera. En esta sede disponen de varias salas, despachos y un taller-laboratorio donde diseñan y crean nuevas tecnologías que están llevando a nuevos sectores más allá del ámbito sanitario.