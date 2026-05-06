Diez años de "Solidarte" en el colegio Virgen del Fresno de Grado: "Nos presta mucho y la implicación de las familias es alucinante"

Educar en solidaridad al tiempo que se potencian las destrezas de la comunicación en inglés y las capacidades de expresión artística y musical. Son los objetivos del festival "Solidarte", una iniciativa del colegio público Virgen del Fresno que acaba de cumplir una década. Tuvo comienzos más modestos, según recuerdan sus promotoras, pero en la actualidad es un gran éxito que implica a todo el centro: cada año, alumnos y docentes preparan una actuación y deciden a qué buena causa se destinará lo que se recaude por su puesta en escena a través de los donativos de las familias. La temática elegida para el musical o la representación siempre tiene que ver con planteamientos docentes vinculados a diferentes asignaturas o aprendizajes que se ponen en práctica a través de actividades como el teatro, la danza o la canción.

La última edición tuvo lugar hace solo unos días, el pasado 1 de mayo, con una propuesta con la que los escolares actuaron, bailaron y cantaron en inglés en una representación en la que los personajes de la obra de Roald Dahl fueron los protagonistas. Entre ellos, no podía faltar "Matilda", una de las figuras más populares del autor galés. En este caso, la recaudación se destinó a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) gracias a las aportaciones de los familiares, que reciben un vídeo de la actividad, pues por razones de espacio en el centro no pueden acudir en directo a las representaciones.

Entre las profesoras que impulsan este festival anual se encuentran algunas que están desde los inicios, desde 2016, y que pueden rememorar cómo comenzó todo. "Al principio pensamos en que podíamos hacer unas pequeñas obras de teatro para animar al alumnado a utilizar el inglés fuera del aula. Entonces eran iniciativas de cada clase, sin ningún tipo de vínculo más", indica Carla García Contreras, coordinadora del proyecto y docente de inglés, que destaca además la implicación del profesorado de música que también se implicó a fondo en la iniciativa.

Expresión corporal

Eran, inicialmente, actividades de cada aula. Pero después la cosa fue creciendo, abriéndose, hasta convertirse en una representación en la que participa todo el colegio y en la que se preparan actuaciones por tramos y grupos al estilo de los grandes musicales. "La profe de música es pieza fundamental, porque trabaja toda la expresión musical y corporal. Y desde el aula de inglés hacemos un guión", señala Carla García.

Las temáticas a lo largo de estos años han sido diversas: un musical que repasó la historia de Los Beatles, otro que puso en escena una adaptación de "El Mago de Oz", uno dedicado a "Mamma Mía" y a los temas más populares de ABBA... En diez años ha dado para sumar otras tantas propuestas, todas con "muy buena acogida" y en las que participa todo el centro, desde los escolares de tres años hasta los de sexto curso de Primaria.

"Nos gusta la idea de que siga siendo una actividad de convivencia del centro, porque todo el alumnado participa, todo el alumnado actúa. Digamos que ellos son actores y actrices, intérpretes en la escena que les toca, pero son a la vez espectadores, porque tú participas en tu escena, pero no sabes lo que pasa alrededor", explica.

Docencia y convivencia

"Solidarte" celebra diez años de vida con un éxito que no solo es relevante desde el punto de vista docente y de actividad de convivencia entre el alumnado. También lo es por su vertiente solidaria. Lo que se recauda entre las familias que dan sus donativos se dedica a una ONG o asociación "con la que siempre nos gusta tener algún vínculo". Es decir, que pueda "venir al cole a dar una charla, explicar sus proyectos o compartir su experiencia" con los estudiantes, señala Carla García.

Las aportaciones no siempre tienen por qué ser dinerarias. "Un año colaboramos por ejemplo con libros para una biblioteca de la República Dominicana, entonces la entrada solidaria era traer un libro. Otro año un kilo de comida para el Banco de alimentos, material escolar para el Sáhara...", explica.

"Nos presta cada año por muchas razones, también porque las familias siempre participan muchísimo. Aunque no son espectadores en directo, colaboran para vestuario, ensayos, y con la donación. Siempre quedamos alucinadas de la implicación de las familias en todo esto", concluye García.