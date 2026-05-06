El grupo folk "Abéu" presenta el 16 de mayo su primer disco "K-Mudar" en el Auditorio de Grado

El grupo gijonés "Abéu" presenta en Grado su primer disco "K-Mudar". El cuarteto formado por Paula Vega, María Blanco, Óscar Vega y Eduardo Llosa llevan al Auditorio moscón las canciones que han compuesto para dar forma a su primer trabajo discográfico, que han impulsado a través de una campaña de micromecenazgo.

El concierto y presentación de "K-Mudar" será el sábado 16 de mayo, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo en el Auditorio, donde se espera gran afluencia de público para la puesta de largo de "Abéu" en Grado.

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Por ello, el grupo ofrece un teléfono de contacto para reservar entradas. Es el 625510085, preferiblemente mediante la aplicación de Whatsapp.