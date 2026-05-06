El grupo folk "Abéu" presenta el 16 de mayo su primer disco "K-Mudar" en el Auditorio de Grado
El cuarteto gijonés tocará los temas que componen su primer trabajo de estudio, que han impulsado con una campaña de micromecenazgo
Grado
El grupo gijonés "Abéu" presenta en Grado su primer disco "K-Mudar". El cuarteto formado por Paula Vega, María Blanco, Óscar Vega y Eduardo Llosa llevan al Auditorio moscón las canciones que han compuesto para dar forma a su primer trabajo discográfico, que han impulsado a través de una campaña de micromecenazgo.
El concierto y presentación de "K-Mudar" será el sábado 16 de mayo, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo en el Auditorio, donde se espera gran afluencia de público para la puesta de largo de "Abéu" en Grado.
Por ello, el grupo ofrece un teléfono de contacto para reservar entradas. Es el 625510085, preferiblemente mediante la aplicación de Whatsapp.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave