Jorge Cuervo, Álvaro Fernández y Sergio Álvarez, tres moscones con plaza en el Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines

Tres moscones acudirán al Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines. Se trata de Jorge Cuervo Fernández, Álvaro Fernández Alonso y Sergio Álvarez García, miembros del Club Patín Mieres, que se ha hecho con una plaza para esta competición que se disputa del 22 al 24 de mayo en Alcobendas (Madrid). El equipo mierense se ha clasificado para el campeonato nacional junto al Club Dominicos.

Estos tres deportistas de Grado acumulan una destacada trayectoria jalonada por distintos logros y una historia personal que emociona: se conocen desde muy niños, cuando empezaron en el hockey en Grado, y desde entonces han forjado una amistad que se mantiene a día de hoy. También es parte del grupo que se formó en esos inicios Pelayo Díaz Sánchez.

Los cuatro fueron parte de la selección asturiana que acudió el año pasado a los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Masculinas y Femeninas que tuvo lugar en Bilbao bajo la organización de la Federación Vasca de Patinaje. Todos ellos fueron reconocidos además en la última Gala del Deporte Moscón.