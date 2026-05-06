Jorge Cuervo, Álvaro Fernández y Sergio Álvarez, tres moscones con plaza en el Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines
Amigos desde sus inicios deportivos en Grado, todos son miembros del Club Patín Mieres, clasificado para esta competición que se disputa del 22 al 24 de mayo en Alcobendas (Madrid)
Tres moscones acudirán al Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines. Se trata de Jorge Cuervo Fernández, Álvaro Fernández Alonso y Sergio Álvarez García, miembros del Club Patín Mieres, que se ha hecho con una plaza para esta competición que se disputa del 22 al 24 de mayo en Alcobendas (Madrid). El equipo mierense se ha clasificado para el campeonato nacional junto al Club Dominicos.
Estos tres deportistas de Grado acumulan una destacada trayectoria jalonada por distintos logros y una historia personal que emociona: se conocen desde muy niños, cuando empezaron en el hockey en Grado, y desde entonces han forjado una amistad que se mantiene a día de hoy. También es parte del grupo que se formó en esos inicios Pelayo Díaz Sánchez.
Los cuatro fueron parte de la selección asturiana que acudió el año pasado a los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Masculinas y Femeninas que tuvo lugar en Bilbao bajo la organización de la Federación Vasca de Patinaje. Todos ellos fueron reconocidos además en la última Gala del Deporte Moscón.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave