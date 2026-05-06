El PSOE de Grado cambia de sede e inaugura nuevo local en la calle Cimadevilla "para abrir nuestro espacio a la ciudadanía"

El PSOE de Grado se muda. La formación política traslada su sede, en la carretera General, a un local en la calle Cimadevilla "para estar a ras de calle y abrir nuestro espacio a la ciudadanía", explica el secretario general de la asamblea socialista moscona y portavoz municipal, José Ramón Menéndez.

La nueva Casa del Pueblo "Alfredo Martínez Cañedo" se ubica en el antiguo local de Decoraciones Robles que da a la céntrica Cimadevilla, un inmueble al que están dando forma con una rehabilitación. Todo para tener el espacio listo para la inauguración oficial prevista para el 21 de mayo, a las 19.30 horas.

La idea de los socialistas moscones con este traslado es estar "más cerca de la ciudadanía porque en la sede de la General estábamos un poco escondidos", así como organizar cursos de formación y otras actividades "para que la gente pueda venir".

La mudanza es posible gracias a la venta de la anterior sede, que fue adquirida por el PSOE de Grado en 1997. Una operación que les ha permitido comprar el local de Cimadevilla. "Es una calle peatonal y estaremos más abiertos a la ciudadanía y, también, lo bueno es que hay cámaras de vigilancia por precaución", señala Menéndez ante la sospecha de sufrir algún tipo de acto vandálico, "nunca se sabe qué puede pasar", añade.

Una sede histórica

La Casa del Pueblo de los socialistas moscones se ubicó a principios de la democracia en la avenida Fernando Díaz Villabella, después pasaron por un local cerca del Juzgado y finalmente, en 1997, adquirieron el piso que ha servido de sede en las últimas tres décadas.

El espacio está siendo reformado y próximamente colocarán la placa que da nombre a la Casa del Pueblo del PSOE moscón en homenaje al que fuera alcalde del concejo de 1995 a 1999, el fallecido Alfredo Martínez Cañedo: "Decidimos mantener el nombre para continuar rindiéndole tributo", añade Menéndez.

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La asamblea socialista moscona cuenta con más de cien militantes y simpatizantes, entre los que destaca un nutrido grupo en las Juventudes Socialistas. Todos estarán el día 21 de mayo en la sede para celebrar el nuevo emplazamiento de la Casa del Pueblo, una inauguración a la que han invitado a miembros regionales de la Federación Socialista Asturiana (FSA), así como los alcaldes y concejales socialistas de la comarca "Camín Real de la Mesa".