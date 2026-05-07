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"El León de Oro" llega a Grado con su proyecto "Lithos": así es el coro joven de futuro prometedor que actúa este viernes en el Auditorio

La cita es a las 19.30 horas y la entrada libre hasta completar aforo

&quot;Lithos&quot;, el coro joven de &quot;El León de Oro&quot;, durante una actuación, en una imagen de archivo.

"Lithos", el coro joven de "El León de Oro", durante una actuación, en una imagen de archivo. / Ángel González

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Lithos", el coro joven del proyecto coral El León de Oro (LDO), llega este viernes, 8 de mayo, al Auditorio de Grado (Centro Cultural). La actuación, con entrada libre hasta completar aforo, comienza a las 19.30 horas. Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento moscón, en colaboración con otras Administraciones, y forma parte de “LDO en Comunidad”, una propuesta que está recorriendo distintos municipios de Asturias para acercar la música coral a toda la ciudadanía.

"A través de estas nuevas muestras corales, se busca crear espacios de encuentro y disfrute compartido de la música", destaca el colectivo El León de Oro, que cuenta con cinco agrupaciones: El León de Oro (coro mixto y buque insignia del proyecto), Peques LDO (coro infantil), Aurum (coro de mujeres), Ferrum (coro de hombres) y Lithos (coro joven). Tiene también su propia Escuela Coral.

"Frescura y nuevas sonoridades"

El coro joven "Lithos" se fundó a finales de 2024 e integra voces de entre 14 y 22 años. "Esta iniciativa representa un firme compromiso con la música coral de nuestra región, de alta calidad, y con el desarrollo de las nuevas generaciones", indica la entidad. En este grupo brinda a las voces jóvenes "un espacio donde no solo aportan frescura y nuevas sonoridades, sino que también se convierten en el fundamento para alcanzar el principal objetivo de El León de Oro: construir un legado musical perdurable".

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"Estas voces aseguran la sostenibilidad y un futuro prometedor, no solo para el coro, sino también para el movimiento coral asturiano en su conjunto, proyectándose hacia el mañana y garantizando que la música coral siga evolucionando con fuerza y pasión", añaden los responsables del proyecto en el texto con el que realizan su presentación.

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