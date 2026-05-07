El moscón Andrés Álvarez conquista las redes sociales con sus vídeos para enseñar inglés: "Te da muchísima visibilidad"

Con un estilo desenfadado y gracioso, el moscón Andrés Álvarez Martín está conquistando las redes sociales con los vídeos que realiza para dar a conocer curiosidades de la lengua inglesa, que enseña en la academia online "Idiomas, querida". Un proyecto que puso en marcha hace justo un año, en el que también enseñan español, francés e italiano a estudiantes de todo el mundo que residen en países como Irlanda, Estados Unidos, Indonesia o Argentina.

"Es muy guay hacer los vídeos de redes porque además te da muchísima visibilidad y a mí el mundo de la interpretación me gusta; además explicamos cosas del idioma de manera divertida y creo que se entiende mejor", señala Álvarez, de 33 años y natural de Grado.

El nombre de la academia viene de un meme popular protagonizado por la pitonisa Aramís Fuster tras pasar por un programa de televisión en el que respondió "idiomas, querida, idiomas" tras ser criticada por su pronunciación en inglés de la palabra Alzheimer. "Estoy esperando su llamada, pero sí recibí la de otras famosas a las que me refiero en mis vídeos como Belén Esteban, que me mandó un mensaje, o la periodista Carlota Corredera, que hasta se va a apuntar a las clases", comenta el joven.

Tiene más de 9.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica simpáticos vídeos en los que da a conocer palabras o expresiones del inglés con las que ampliar conocimientos y obtener una mayor fluidez a la hora de hablar el idioma. Unas publicaciones que también le sirven para llegar a sus alumnos, repartidos por todas las partes del mundo.

Alumnos de todo el mundo

"Tengo alumnos de muchos sitios y de mundos muy distintos, con edades desde los 6 años, y eso permite un contacto con gente distinta que en el día a día no tienes porque solemos estar rodeados de círculos afines y es muy guay porque genera una cosa muy interesante, el feedback y un contacto muy personal", comenta Álvarez, quien es licenciado en Traducción e Interpretación, así como cuenta con un máster de profesorado y otro de traducción audiovisual.

Decidió abrir la academia para enseñar inglés como a él le hubiera gustado aprenderlo, sin libros de gramática de enseñanza reglada "porque lo académico no está reñido con que sea disfrutable", dice. Por eso, trata de dar a cada alumno lo que necesita, "me adapto a cómo aprende o para qué necesita aprender o mejorar el inglés, es muy importante saber qué mueve a la persona a aprender y eso permite un aprendizaje individualizado y esa comodidad hace que las clases funcionen", explica.

Clases desde cualquier lugar

La idea de que la academia sea online viene dada por su filosofía de vida, su pasión por los viajes y por conocer nuevos mundos, lo que le permite trabajar desde cualquier parte del planeta. Solo necesita un ordenador y conexión a internet. Así es que puede estar en Chile, de donde es su pareja, Gonzalo Otarola, o bien impartir la lección desde alguna playa paradisíaca del sudeste asiático o con las pirámides de Egipto como fondo.

"Llevaba años trabajando dando clases particulares, también estuve en un colegio en Madrid, pero quería hacer una academia a mi manera", señala. La apuesta salió muy bien y en este año de vida de la escuela online de idiomas ha sido un éxito de alumnos, lo que le ha permitido contratar a tres profesores más y ampliar así la oferta de idiomas que imparten.

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El joven moscón puede estar en Grado o Perú dando clase, pero siempre haciendo que sus estudiantes aprendan al tiempo que disfrutan de las lecciones y la conversación.