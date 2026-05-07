Sama de Grado celebra su historia con una exitosa jornada cultural para niños y jóvenes: "Les gustó bastante"

En Sama de Grado hacen pueblo. Un grupo de padres y madres de la localidad organizaron una jornada cultural y de juegos en torno a las Escuelas María Josefa y al Museo Etnográfico, en colaboración con la Asociación Cultural "La Castañar" y la Asociación de Festejos, para que los más jóvenes tengan conocimiento del patrimonio e historia de la parroquia. Y el encuentro, celebrado el pasado sábado, fue todo un éxito.

"Juntamos una veintena de niños y chavales que viven aquí o que sus padres somos de aquí y seguimos muy implicados con el pueblo. La idea era que se junten y también que sepan un poco lo que tenemos en Sama para que vayan aprendiendo a darle valor a nuestra escuela indiana, creo que única en el concejo de Grado y alrededores, y el Museo Etnográfico, que muchos nunca habían visto. Sorprendentemente, les gustó bastante", comenta Noelia García Álvarez, una de las impulsoras del encuentro.

La jornada consistió en una visita al Museo Etnográfico guiada por Noelia Arias Ordiales, quien mostró a los asistentes el equipamiento "de forma muy amena", haciendo que los más pequeños se interesasen y preguntasen sobre los objetos de la muestra. También realizaron dibujos y participaron en unos juegos en los exteriores de las Escuelas María Josefa, muy conocidas y un atractivo turístico de la parroquia por tener una decoración con azulejos que representan las andanzas de "El Quijote" de Miguel de Cervantes.

Fotografías de María Josefa y Adolfo Prieto, fundador de las escuelas de Sama. / P. E. A.

Asimismo aprovecharon el encuentro para que los participantes vieran por primera vez unas fotografías inéditas de Adolfo Prieto ( el vecino que mandó construir el colegio de Sama) y su hija María Josefa, fallecida de niña. Se trata de unas imágenes que han sido cedidas por Pablo Echanove Arias, del palacio de "La Mouta" de Sama, sobrino bisnieto del fundador.

Ampliar el Museo

"También quisimos contarles que el Museo Etnográfico se inició gracias a Olvido, una vecina ya fallecida que recopiló muchos objetos y utensilios antiguos, que guardó en su casa y que trasladó a nuestro museo, que se inauguró en marzo de 2005 con más de 800 piezas, alguna de ella fechada en el año 1700", detalla García.

En ese sentido, los vecinos indican que el equipamiento museístico se ha quedado pequeño para albergar todos los materiales de los que disponen, con piezas almacenadas que no se pueden mostrar al público por falta de espacio: "La Asociación 'La Castañar' quiere ampliarlo porque tienen muchos objetos guardados, cosa que comprobamos que es cierta".

Clara Alcañiz realiza una práctica con el arco. / N. G.

La actividad finalizó con una merienda para todos y el resultado de la jornada fue todo un éxito, dejando en Sama de Grado ganas de repetir. Sobre todo, para que todos los niños de la parroquia puedan conocer el rico patrimonio que tienen en las Escuelas María Josefa y el Museo Etnográfico, ya que debido al puente festivo y algunos partidos de fútbol no todos pudieron asistir.

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"Los padres y madres estamos muy agradecidos de la colaboración de todos y agradecemos la ayuda de Patricia Arias Caunedo, presidenta de la Asociación de La Castañar", concluyó García. Próximamente, anunciarán más actividades con las que seguir haciendo pueblo en Sama de Grado.