Finaliza la obra del vial entre Puerta Colorada y El Rellán, en Grado, tras una inversión de medio millón de euros

Finalizadas las obras de reforma del vial que conecta Puerta Colorada con El Rellán, en Grado, tras una inversión autonómica de 504.000 euros. Los trabajos han consistido en renovar el pavimento de la vía, de 1.247 metros de longitud, que comienza en la carretera AS-313 (Grado-La Fábrica, por Vayu) y finaliza en la AS-311 (Grado-Tameza). Además, se ha ensanchado la calzada y se han ejecutado otras actuaciones, como el sistema de drenaje, nuevas cunetas de bordillo o sustitución de pozos y boquillas.

El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, visitó ayer la zona acompañado por el alcalde del municipio, José Luis Trabanco. La actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado desarrolla en colaboración con los ayuntamientos, con el objetivo de conservar y mejorar las infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.

Vista de un tramo del vial renovado. / G. A.

El proyecto incluyó asimismo ejecutar un repié de escollera entre los puntos kilométricos 1,090 y 1,240 para contener el terreno y facilitar la ampliación de la plataforma, dado que el trazado del camino se sitúa en una cota superior a la de las fincas colindantes. Se ha instalado además un colector de 30 metros en La Cai para mejorar la recogida de aguas en el entorno de las viviendas.

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Por otro lado, el antiguo pontón que cruza el arroyo de San Martín en el kilómetro 0,300 se ha reemplazado por una nueva estructura más ancha, y se ha renovado la barrera de seguridad y se ha actualizado la señalización horizontal y vertical.