Inauguración con ambiente festivo del centro social de San Juan de Villapañada, nuevo punto de encuentro para los vecinos de la zona rural de Grado
El equipamiento, muy demandado, ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento
Inauguración del centro social de San Juan de Villapañada, en Grado, con presencia de muchos vecinos y ambiente festivo al tratarse de un equipamiento muy demandado. La inversión del Ayuntamiento moscón ha superado los 200.000 mil euros para un espacio que se convierte desde ya en un punto de encuentro y lugar de reunión de los residentes de este pueblo y de sus alrededores.
El centro está construido en planta baja, sobre una parcela de propiedad municipal, tiene un porche exterior en relación con la entrada al edificio y orientado al oeste. También cuenta con otro porche de mayor dimensión orientado al sur y previsto para albergar posibles celebraciones de la parroquia a cubierto, si fuera necesario refugiarse las inclemencias del tiempo.
El edificio recién inaugurado, que ha realizado la empresa local Luis Rodríguez Gutiérrez, dispone de espacio de zona de reunión y usos multiples, un distribuidor que reparte las entradas a los aseos y al almacén, y un pequeño frente de mini cocina.
San Juan de Villapañada es una localidad emblemática de Grado y conocida por ser zona de paso de peregrinos, con albergue y con una conocida iglesia que perteneció a la Orden de Malta. En este lugar se ha recuperado además la tradición de los aguilandeiros, mazcarada de invierno que se volvió a celebrar gracias a la iniciativa de Xosé Antón Ambás y Ramsés Illesies.
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