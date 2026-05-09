Éxito de la novena edición de la concentración de Vespas y Lambrettas en Grado, con casi un centenar de motos y mucho ambiente en la villa

Éxito de la novena edición de la concentración de Vespas y Lambrettas que organiza anualmente el Club Vespa Grado y que este año ha contado con la participación de 92 motos. Todas juntas, colocadas en exhibición en la Plaza General Ponte, dejaron imágenes para el recuerdo en la villa y atrajeron a vecinos y curiosos que se acercaron a conocer los distintos modelos mostrados.

A la cita, en la mañana de este sábado, acudieron aficionados no solo de Asturias sino de distintas zonas de España. Entre otros puntos, hubo participantes de Galicia, Cantabria o Madrid, indicaron desde el club organizador, que preside Jesús Feito Fernández. "Todo salió bien, sin ningún incidente y la gente contenta", valoró Feito sobre una jornada que además llenó la hostelería del centro de la villa durante la concentración de exhibición.

La concentración se inició en torno a las diez de la mañana y un par de horas después los participantes iniciaron un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros por las carreteras secundarias de la comarca para disfrutar del entorno y sus paisajes. Al término del trayecto todos disfrutaron de una comida de hermandad.