Grado es mundial y puede tener hasta unas olimpiadas: expectación y risas en el estreno de la primera obra del grupo de teatro creado por vecinos del concejo

Grado es mundial y puede llegar a tener hasta olimpiadas. Lo dejaron este domingo de manifiesto los integrantes del grupo de teatro que se ha creado en el concejo, que se estrenó con una lograda representación en la plaza del Ayuntamiento. Aunque la lluvia hizo su inoportuna aparición a los pocos minutos de iniciarse la obra, hubo numeroso público que no quiso perderse el debut de un colectivo intergeneracional creado recientemente, en una iniciativa que ha tenido gran acogida ciudadana.

"Es una obra humorística, realmente es un pequeño entremés, no una gran obra sino que es microteatro. Dura aproximadamente poco más de 20 minutos y es en clave cómica, pero integrando uno de nuestros elementos más reconocibles y claves, que es el mercado de Grado", indica Daniel Menéndez, impulsor del grupo, autor del guión y además director del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez, entre otras de sus facetas.

El escenario para el desarrollo de "Olimpiadas en Grau: una comedia deportiva para morirse de risa" fue la plaza del Ayuntamiento, con varios de los puestos de los mercadones y sus típicos toldos a rayas, y tras ellos algunos de los actores que representaron papeles de vendedores o chigreros.

"Está planteado como teatro de calle y digamos que reproduce una escena de lo que sería un día en un mercado, en el cual las personas que venden en los puestos interactúan con personajes típicos de cualquier villa, en este caso de Grado. Una feliz equivocación, en este caso infeliz, da lugar a una serie de especulaciones sobre que va a haber unas olimpiadas en Grado y todo tiene un final realmente sorprendente", explicó Menéndez sin desvelar cómo termina este enredo para que más gente pueda disfrutar de la obra en otros momentos sin conocer el desenlace.

"Hay gente de todas las edades"

El impulsor del Grupo de Teatro de Grado, creado a comienzos de este año, incide también en algo que considera "muy importante" y es que se trata de un colectivo "totalmente intergeneracional, donde desempeñan sus papeles personas adultas de todas las edades y también niños y niñas, incluso de corta edad".

Si se tiene en cuenta que el grupo se creó en enero y que este domingo ya ha realizado su primera representación, el proyecto ha salido adelante en un tiempo de récord. "No hay mejor puesta en escena que la del mercado de la villa", valora Daniel Menéndez, "absolutamente emocionado por el progreso tan descomunal que en tan breve tiempo hemos ido viendo todos y todas en los ensayos".

Este sábado por la noche, antes del día en que el Grupo de Teatro de Grado salió a escena por primera vez, el guionista de la obra daba todo el trabajo por bien empleado fuese cual fuese el resultado.

"Haberlo sacado adelante es un éxito colectivo"

"Seguro que sale bien, pero va a ser un éxito pase lo que pase. Es un éxito para todo el colectivo sacar adelante una propuesta que es la esencia de lo que queremos, acercar el teatro a la calle, a la villa. No es que no vayamos a hacer obras también en escenarios, aprovechando el maravilloso teatro que tenemos ahora mismo en el Centro Cultural, pero también queremos hacer este tipo de obras", indicaba el sábado por la noche Daniel Menéndez.

Los vecinos de Grado salen escena: todas las imágenes del estreno del grupo teatral local / P. T.

Este domingo superaron la prueba y recibieron el aplauso de los muchos moscones y visitantes que se congregaron en torno a la representación. Pese a la lluvia, el objetivo quedó cumplido porque gustó y se reconoció el trabajo de un grupo que supone una iniciativa ejemplar. "Esperamos que guste, porque son los propios vecinos y vecinas de Grado quienes, con toda la ilusión de este mundo, interpretan la obra. Nos mueve también esa función de animar, de dar vida a los espacios públicos y a cosas tan nuestras como el propio mercado", concluyó Menéndez.

La representación contó con la colaboración de la concejalía de Cultura de Grado. El grupo lleva ensayando desde el pasado mes de enero en el Centro Cultural desde que se apostó por crear este colectivo teatral integrado por más de 30 personas en la actualidad.