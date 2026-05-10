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El huerto ecológico del Virgen del Fresno planta buena semilla: "Lo cuidan escolares de todos los cursos, educa e integra, y la cosecha va al comedor"

Zanahoria, calabacín, cebolla, berza, remolacha, acelga o fresas son algunos de los cultivos que tiene ahora el colegio público a través de uno de los proyectos con más éxito del centro

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Zanahoria, ajo puerro, calabacín, cebolla, patata, berza, remolacha, acelga, lechuga, fresas, arvejos, pencas... Todo esto y alguna cosa más hay en el huerto ecológico escolar del colegio público Virgen del Fresno, de Grado, una iniciativa que constituye una de las actividades más exitosas y con más arraigo en el centro moscón, donde está a cargo del profesor Juan Garrido Menéndez, docente además de Educación Física.

En el proyecto del huerto participan todos los estudiantes, de primero a sexto de Primaria y también los de Infantil. "Vienen de todos los cursos, también con más profesores, y la idea es que bajen por lo menos una o dos veces al trimestre, que planten distintas cosas, que colaboren en el mantenimiento y la verdad que todos lo hacen muy bien", destaca Garrido.

Subraya asimismo que se trata de un huerto ecológico donde se trabaja con saberes tradicionales y siempre con productos naturales que se usan como ahuyentadores o para prevenir plagas. Lo que se cosecha va al comedor escolar, con cocina propia desde siempre.

Cáscara de huevo y posos de café

"Aquí vemos, por ejemplo, cosas como que la cáscara de huevos impide la entrada de los caracoles, que el poso de café es un ahuyentador o que las plantas aromáticas pueden tener no solo un uso culinario sino ser también ahuyentadoras de plagas. Se trata también de que tengan la posibilidad después de ir a casa de los abuelos e integrarse más", señala el docente, en referencia a que con las familias se puede compartir o profundizar lo que se aprende en el cole sobre cómo trabajar la tierra y cuidar sus frutos.

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El huerto del Virgen del Fresno.

El huerto del Virgen del Fresno. / P. T.

No faltan alegres espantapájaros alrededor del huerto, donde se experimenta además con bancales para ver cómo se desarrollan las plantas en unos o en otros en función del tipo de tierra en la que crecen. La experiencia resulta muy gratificante tanto para alumnos como para docentes, a través de un proyecto que integra a toda la comunidad educativa y trabaja desde hace muchos años con la semilla del conocimiento del entorno, la educación ambiental, los saberes tradicionales, la cultura y formas de vida de siempre en el municipio.

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