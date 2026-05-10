El huerto ecológico del Virgen del Fresno planta buena semilla: "Lo cuidan escolares de todos los cursos, educa e integra, y la cosecha va al comedor"

Zanahoria, ajo puerro, calabacín, cebolla, patata, berza, remolacha, acelga, lechuga, fresas, arvejos, pencas... Todo esto y alguna cosa más hay en el huerto ecológico escolar del colegio público Virgen del Fresno, de Grado, una iniciativa que constituye una de las actividades más exitosas y con más arraigo en el centro moscón, donde está a cargo del profesor Juan Garrido Menéndez, docente además de Educación Física.

En el proyecto del huerto participan todos los estudiantes, de primero a sexto de Primaria y también los de Infantil. "Vienen de todos los cursos, también con más profesores, y la idea es que bajen por lo menos una o dos veces al trimestre, que planten distintas cosas, que colaboren en el mantenimiento y la verdad que todos lo hacen muy bien", destaca Garrido.

Subraya asimismo que se trata de un huerto ecológico donde se trabaja con saberes tradicionales y siempre con productos naturales que se usan como ahuyentadores o para prevenir plagas. Lo que se cosecha va al comedor escolar, con cocina propia desde siempre.

Cáscara de huevo y posos de café

"Aquí vemos, por ejemplo, cosas como que la cáscara de huevos impide la entrada de los caracoles, que el poso de café es un ahuyentador o que las plantas aromáticas pueden tener no solo un uso culinario sino ser también ahuyentadoras de plagas. Se trata también de que tengan la posibilidad después de ir a casa de los abuelos e integrarse más", señala el docente, en referencia a que con las familias se puede compartir o profundizar lo que se aprende en el cole sobre cómo trabajar la tierra y cuidar sus frutos.

El huerto del Virgen del Fresno. / P. T.

No faltan alegres espantapájaros alrededor del huerto, donde se experimenta además con bancales para ver cómo se desarrollan las plantas en unos o en otros en función del tipo de tierra en la que crecen. La experiencia resulta muy gratificante tanto para alumnos como para docentes, a través de un proyecto que integra a toda la comunidad educativa y trabaja desde hace muchos años con la semilla del conocimiento del entorno, la educación ambiental, los saberes tradicionales, la cultura y formas de vida de siempre en el municipio.