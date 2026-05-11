COAG-Asturias denuncia "reiterados ataques del lobo a la cabaña ganadera en Grado" y convoca una concentración ante el Ayuntamiento

Sindicato agrario COAG-Asturias denuncia que ha tenido constancia "de reiterados ataques del lobo a la cabaña ganadera en Grado porque así se lo han hecho saber ganaderos de la zona". Ante esta y otras circunstancias, el colectivo anuncia movilizaciones, una concentración en la villa para este martes, 12 de mayo, a las 12.30 horas, ante el Ayuntamiento moscón.

"Lo cierto es que actualmente nos encontramos ante una situación de desamparo absoluto propiciado por las recientes decisiones judiciales que han dejado sin efecto el Plan de Gestión del Lobo y sus controles poblacionales. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abierto recientemente el plazo para hacer alegaciones a la modificación del Plan de Gestión del Lobo y adaptarlo al marco legal. Sin embargo, estos trámites son a nuestro entender muy lentos y no ofrecen soluciones inmediatas a los daños en las explotaciones ganaderas que siguen aumentando", indica el sindicato agrario.

Extracciones

Advierte además que, sin medidas de extracción efectivas, "la población del lobo continúa expandiéndose, provocando pérdidas económicas inasumibles que amenazan la supervivencia de la ganadería extensiva". Y destaca que "no nos podemos permitir esperar a que la lenta burocracia retrase la puesta en marcha de un Plan de Gestión tan urgente y necesario".

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"Por todo ello COAG Asturias solicita a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que agilice los plazos para que el nuevo Plan de Gestión del Lobo cuente con las máximas garantías jurídicas y permita retomar los controles poblacionales de forma inminente", concluye la organización, que anima a todos los ganaderos y "sociedad en general" a acudir a la concentración en Grado.