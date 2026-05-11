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El rincón histórico de Grado donde va a grabarse un videoclip en el que habrá una recreación cultural con vestuario de época

La iniciativa se desarrollará el 6 de junio

Panel que señaliza los lugares de interés de Grado, colocado en la zona del Parque de Abajo.

Panel que señaliza los lugares de interés de Grado, colocado en la zona del Parque de Abajo. / Irma Collín

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Grado tiene unos cuantos rincones con mucha historia, que han sido testigos del paso de los siglos y se conservan hoy como joyas del patrimonio local admiradas por vecinos y visitantes. En uno, o tal vez en dos de ellos, va a grabarse en junio un videoclip promocional que supondrá además la puesta en escena de recreaciones con vestuario y atrezzo de otro tiempo.

La promotora de la iniciativa es la Asociación Compañeras por la Conservación de la Música Tradicional, que ha solicitado permiso municipal para usar espacios públicos con la finalidad de realizar "la grabación del vídeo promocional de un tema popular titulado 'Ochobre del 34', rescatado gracias a las entrevistas realizadas tiempo atrás por el folklorista Fernando de la Puente".

En el tema se habla de acontecimientos relacionados con la revolución en Asturias en octubre de 1934, y en la localización de exteriores, "hemos visto los alrededores de la Capilla de los Dolores y la calle Cerro de la Muralla en la villa como posibles escenarios para la ambientación del vídeo musical, que contará con la colaboración del Grupo de Recreación Histórica Frente del Nalón", explican las solicitantes.

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La realización de la grabación correrá a cargo del estudio profesional "312. Films" y la fecha elegida es el 6 de junio, pudiendo utilizarse los alrededores de la capilla y de la calle Cerro de la Muralla en un horario previamente establecido. Durante la grabación "se realizará una recreación histórica de carácter cultural", indica el colectivo promotor.

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El Ayuntamiento ha estimado la petición, si bien indica que para el desarrollo de la actividad se "seguirán las indicaciones que se puedan imponer por la Policía Local para el rodaje".

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