COAG denuncia el "desamparo" de los ganaderos con el lobo y el PP cifra en 1.500 las reses muertas en Grado, Teverga y Salas en los tres últimos meses

El sindicato agrario COAG Asturias reunió este martes en la plaza del Ayuntamiento de Grado a ganaderos y representantes políticos para reclamar soluciones ante la situación "de reiterados ataques del lobo" en la comarca. Quisieron además denunciar "el desamparo absoluto propiciado por las recientes decisiones judiciales que han dejado sin efecto el Plan de Gestión del Lobo y sus controles poblacionales".

David Pérez Naya, secretario general de la organización señaló que la protesta surgió propiciada por la situación de unos ganaderos "que están sufriendo ataques durante los últimos quince o veinte días al lado mismo de las explotaciones".

"Decidimos hacer este acto para darles visibilidad, para que se sepa que aquí en Grado hay muchos problemas, que también hay por ejemplo en Las Regueras", añadió. Los representantes del PP presentes en el acto pusieron cifras a la situación: 1.500 reses muertas en Grado, Teverga y Las Regueras en los tres últimos meses.

Incidió en que reclaman al Principado que "agilice todo lo que tenga que ver con el Plan de Gestión del lobo" y que hay que ser consciente de que "no podemos estar en esta situación". Aseveró que "los ganaderos estamos completamente desamparados, ni tenemos plan de gestión ni se actúa mientras los lobos están atacando y sufriendo daños al lado de los pueblos y de las naves", señaló.

Pérez Naya subrayó asimismo la desesperación de los ganaderos, que están sufriendo ataques, "a escasos 20 metros de las naves". Son zonas "donde nunca hubo ataques, en la vida, y ahora ven cómo una población (de lobos) se ha asentado en la zona, con lo que no va a ser puntual", indicó.

Fuerzas políticas

A la protesta acudieron representantes de distintas fuerzas políticas. Pudo verse a Chema González Beovidez (IU), concejal de Zona Rural de Grado, Josué Velasco (Vox), edil de Siero, el edil no adscrito de Yernes y Tameza, Manuel Fernández, y varios representantes del PP, con el diputado autonómico Luis Venta Cueli a la cabeza.

Cueli denunció que en la zona de Grado, Teverga y Salas "el lobo ha matado más de 1.500 reses en solo tres años". Incidió en que la sobreprotección de la especie "decidida por los socialistas está poniendo en jaque, al borde del abismo, a muchas ganaderías asturianas”.

Venta señaló que el sector ganadero “está castigado por muchas cuestiones, pero sobre todo por el lobo”, y añadió que, en la zona de Grado, en los tres últimos años, “hablamos de 400 expedientes de ataques de lobos y más de casi 600 animales muertos”. El diputado autonómico aseveró además que si se suma la situación de municipios vecinos, como Teverga o Salas, "hay más de 1.000 expedientes en tres años y más de 1.500 reses muertas como consecuencia del ataque del lobo".

Luis Venta Cueli, en el centro, con el presidente del PP de Grado, José González (derecha), y José López, ganadero. / LNE

"El Gobierno de Asturias no es consciente, y si lo es desde luego no hace nada para evitarlo, del problema que el lobo como consecuencia de la decisión del año 2021 de sobreprotección de la especie”, subrayó.

El portavoz popular de Medio Rural destacó que lo que se quiere evidenciar con la protesta de Grado podría denunciarse igualmente en otros muchos de Asturias: "Hoy lo denunciamos en Grado, pero podríamos estar en Los Oscos, en el Oriente, en la zona, por ejemplo, de Quirós, de Riosa o Morcín”, señaló Cueli.

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“El problema del lobo no lo va a solucionar un Gobierno socialista, porque sabemos que es incapaz y que, más al contrario, lo que ha hecho hasta ahora ha sido sobreprotegerlo y realizar una mala gestión del programa anual de control que aprobó el año pasado la Consejería. Estamos ante una demostración más del Gobierno antiganadero de Barbón que no da soluciones a los ganaderos de Asturias”, concluyó el diputado popular.