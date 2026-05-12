La líder de Podemos Ione Belarra se suma a la marcha minera a Oviedo y pide una empresa pública de energía “para que un sector tan estratégico no quede en manos de piratas”

Ione Belarra, diputada en el Congreso y secretaria general de Podemos, reivindicó la necesidad de que el gobierno de España asegure el control del sector energético a través de una empresa pública de energía, en un momento de crisis mundial. Una idea que servirá, a su juicio, para asegurar las garantías laborales de los trabajadores. Belarra subrayó que este plan servirá “para no dejar un sector tan estratégico en manos de piratas, en manos de empresas que lo único que están pensando es en su beneficio personal, y es un auténtico despropósito”.

La secretaria general de la formación de izquierdas acompañó este martes la marcha reivindicativa de los trabajadores de Mina Miura (Tormaleo, Ibias), que llevan diez meses sin cobrar su salario. En una jornada lluviosa, Ione Belarra mostró su apoyo durante una larga caminata de más de una hora, desde el concejo de Salas, unos kilómetros antes de coronar el Alto de La Cabruñana, y hasta el Ayuntamiento de Grado. Lo hizo acompañada también de Diego Ruiz de la Peña, coordinador de Podemos en Asturias; Olaya Suárez, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón; y Silvia Tárano, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Siero. También estaba el dirigente de IU Ovidio Zapico, consejero del Principado.

Ione Belarra habla con los mineros de Mina Miura. / Pablo Antuña

“Es lamentable que en pleno siglo XXI los trabajadores tengan que hacer este esfuerzo simplemente para cobrar su trabajo”, indicó Belarra, que también analizó la situación de los afectados, con los que charló unos minutos durante una parada de descanso en el Alto de La Cabruñana. “En este momento yo me pregunto qué está haciendo el Gobierno de Asturias, qué está haciendo el Gobierno de España, por qué no se han producido los controles efectivos para que hayamos tenido que llegar a este punto de que unos trabajadores se hayan tenido que encerrar en una mina y hacer una marcha hasta Oviedo para que les paguen lo que les deben”, enfatizó.

Belarra también incidió en “la presión política” desde el Congreso de los Diputados para solucionar este conflicto. La formación, incidió, ya ha registrado una Proposición No de Ley y pidió actuar a los gobiernos de España y Asturias: “Están muy bien las palabras, estamos muy acostumbradas a las palabras bonitas del gobierno de Pedro Sánchez, pero hay gente aquí que tiene que comer, que tiene que mantener a sus familias y que hace un año que no cobra, que cada uno que está viéndonos a través de la televisión se pregunte qué haría si llevara 12 meses sin ingresar su nómina”.