La marcha minera hacia Oviedo tira de orgullo y vence al cansancio en su llegada a Grado en la penúltima etapa: “Estamos muy animados y más altos de moral”

La penúltima etapa fue una mezcla de orgullo y cansancio. Pesan las piernas, con el desgaste de los kilómetros y la lluvia que sigue empapando a los cuatro trabajadores de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias) que continúan su marcha hacia Oviedo. “Estamos más altos de moral, pero físicamente estamos ya devastados”, resumió José María Pérez, tras la llegada a Grado, en el momento que arreció la lluvia. Pero ese frío, el del cuerpo empapado, se transformó en calor con un fuerte recibimiento en la plaza del Ayuntamiento de la capital moscona. Un momento que hizo reponer fuerzas y moral a José María Pérez, Santiago González, Héctor Pérez y Héctor López. Porque ya vislumbran la llegada a Oviedo, en el último paso, que será este miércoles, con la aproximación a la Junta General del Principado, para reclamar una solución a su situación laboral, tras diez meses sin cobrar. “Estamos muy animados y cada paso que damos hacia adelante pesa un poco menos que el anterior”, señaló Pérez.

A esta quinta etapa llegaron dos refuerzos con peso político para ayudar a visibilizar su lucha. La diputada nacional y secretaria general de Podemos, Ione Belarra; y del ámbito regional, Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio del Principado.

EN IMÁGENES: llegada a Grado de la marcha reivindicativa de los trabajadores de Mina Miura de Ibias / P. A.

Uno de los mineros de la marcha, que estuvieron encerrados durante más de dos semanas en Mina Miura, es José María Pérez, con padre, abuelos y tíos mineros. Fue uno de los cinco primeros trabajadores que entraron a trabajar hace 9 años en Carbones La Vega, empresa que gestiona la explotación de Ibias. “Estuve antes de camarero y en más sitios, fui de esas personas que se marchó del pueblo a buscarse la vida a otros lados, y regresé cuando me llamaron porque iban a abrir una mina ahí”, desgrana este vecino de Ibias, natural del pueblo de Luiña.

José María Pérez, delante del Ayuntamiento de Grado, al término de la quinta etapa de la marcha de protesta hacia Oviedo. / P. A.

Esa oportunidad de poder asentarse de nuevo en su tierra -“porque el tema de la mina viene de la sangre”, recalca- no quiere que se le escape. Por eso lamenta que no se haya producido una transición energética justa. Y reclama, en presencia de los políticos, que “se reforme una ley de minas obsoleta, de los años sesenta”.

A sus 32 años, este representante de los trabajadores por parte de SOMA-FITAG-UGT urge soluciones políticas, que además contribuirán a su juicio a la recuperación de zonas en riesgo de despoblación. “Pedimos una reforma de ley que permita explotar carbón siempre y cuando sea rentable y no destruya nada. Si se avanza en esa dirección estoy seguro de que así podremos fijar población en territorios castigados como pasa ahora mismo en Ibias. Y que volverán a aparecer proyectos que económicamente sean viables y que tiren para adelante la región”, recalcó.

Con una “situación jodida”, en la que van camino de diez meses sin cobrar “y en la que los ahorros desaparecen”, José María Pérez saca hasta el último aliento de fuerza para finalizar este miércoles en Oviedo la marcha reivindicativa; y para agradecer “el apoyo de familiares y amigos en los que me he tenido que apoyar y no dudaron en echarme una mano, porque sinceramente creo que la gente es fantástica”, enfatizó.

Apoyo de Ione Belarra, líder de Podemos

Ione Belarra, diputada en el Congreso y secretaria general de Podemos, acompañó la marcha durante más de una hora desde el concejo de Salas, unos kilómetros antes de coronar el Alto de La Cabruñana, y hasta el Ayuntamiento de Grado. Lo hizo acompañada también de Diego Ruiz de la Peña, coordinador de Podemos en Asturias; Olaya Suárez, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón; y Silvia Tárano, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Siero.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI los trabajadores tengan que hacer este esfuerzo simplemente para cobrar su trabajo”, indicó Belarra, que también analizó la situación de los afectados, con los que charló unos minutos durante una parada de descanso en el Alto de La Cabruñana. “En este momento yo me pregunto qué está haciendo el Gobierno de Asturias, qué está haciendo el Gobierno de España, por qué no se han producido los controles efectivos para que hayamos tenido que llegar a este punto de que unos trabajadores se hayan tenido que encerrar en una mina y hacer una marcha hasta Oviedo para que les paguen lo que les deben”, enfatizó.

Ione Belarra y Ovido Zapico charlan durante la marcha, en compañía de Silvia Tárano, Olaya Suárez y Diego Ruiz de la Peña / P. A.

La líder de Podemos también incidió en “la presión política” desde el Congreso de los Diputados para solucionar este conflicto. Y añadió que su partido ya ha registrado una Proposición No de Ley.

En los últimos compases de la marcha, en el Alto de la Cabruñana, donde hubo una parada rápida de avituallamiento, Pérez pudo conversar con Ione Belarra, para trasladarle la necesidad de encontrar “una solución para una mina rentable, con un carbón muy bueno, y que tiene mucho futuro”. Y lamentó la situación que sufren, con 13 nóminas pendientes: “No entendemos que haya una ley que ampare que nos dejen tirados un año, estamos abandonados”.

IU denuncia una transición energética "que no ha sido justa" con el Suroccidente

Coincidió con Belarra en la protesta el coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del territorio del Principado, al que acompañaron María José Miranda, la diputada de Convocatoria-IU Delia Campomanes, y el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, del mismo partido. “Estos últimos años en Asturias ha pasado algo muy trágico, y es que hemos soportado una transición energética que no ha sido justa, especialmente el Suroccidente. Tenemos hoy piratas al frente de explotaciones mineras, dejando sin cobrar a la gente, y desgraciadamente dejando un reguero de desolación y de muerte por todo el suroccidente durante estos últimos cuatro años”, afirmó.

Asimismo Zapico reclamó al Instituto de Transición Justa que asuma su papel en "todo lo que tiene que ver con las explotaciones en el suroccidente de Asturias. Que nos den los parámetros, que nos digan qué es lo que se puede hacer y lo que no, y las posibilidades que esta industria pueda tener en un futuro”.