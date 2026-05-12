Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Primeros auxilios y uso de desfibriladores: cuarenta jóvenes de los institutos de Grado se forman esta semana para actuar ante una emergencia

La iniciativa de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento lleva varios años desarrollándose con éxito en los dos institutos moscones

La formación en primeros auxilios en Grado, en imágenes

La formación en primeros auxilios en Grado, en imágenes

Ver galería

El curso, en las aulas del instituto Ramón Areces / A. D.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Primeros auxilios básicos y manejo de desfibriladores. Los estudiantes de los institutos de Grado tienen la oportunidad de recibir formación en ambos aspectos a través de la iniciativa del Ayuntamiento de Grado, concretamente de la concejalía de Deportes, que organiza los cursos cada año para los alumnos de segundo de Bachillerato del Ramón Areces y del César Rodríguez.

Los jóvenes pueden aprender con personal especializado a realizar una RCP (reanimación cardiopulmonar) básica y recibir nociones o consejos de cómo actuar ante situaciones de urgencia, como puede ser una inconsciencia o un bloqueo de las vías aéreas.

El curso, homologado por el Principado, se desarrolla a lo largo de esta semana en los institutos y consta de seis horas. Lo recibirán cinco grupos de ocho personas, con lo que, en total, la formación alcanzará a 40 alumnos.

Noticias relacionadas y más

El curso incluye asimismo el manejo de desfibriladores. El Ayuntamiento de Grado cuenta con 6 de estos dispositivos de emergencia para restablecer el ritmo cardiaco. Cuatro de ellos están localizados en instalaciones municipales (polideportivo, campo de fútbol, piscina climatizada y Casa de Cultura) y otros dos son móviles (uno está a cargo de la Policía local que lo lleva en el coche de patrulla y otro de la Agrupación de Protección Civil).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents