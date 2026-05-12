Primeros auxilios y uso de desfibriladores: cuarenta jóvenes de los institutos de Grado se forman esta semana para actuar ante una emergencia

Primeros auxilios básicos y manejo de desfibriladores. Los estudiantes de los institutos de Grado tienen la oportunidad de recibir formación en ambos aspectos a través de la iniciativa del Ayuntamiento de Grado, concretamente de la concejalía de Deportes, que organiza los cursos cada año para los alumnos de segundo de Bachillerato del Ramón Areces y del César Rodríguez.

Los jóvenes pueden aprender con personal especializado a realizar una RCP (reanimación cardiopulmonar) básica y recibir nociones o consejos de cómo actuar ante situaciones de urgencia, como puede ser una inconsciencia o un bloqueo de las vías aéreas.

El curso, homologado por el Principado, se desarrolla a lo largo de esta semana en los institutos y consta de seis horas. Lo recibirán cinco grupos de ocho personas, con lo que, en total, la formación alcanzará a 40 alumnos.

El curso incluye asimismo el manejo de desfibriladores. El Ayuntamiento de Grado cuenta con 6 de estos dispositivos de emergencia para restablecer el ritmo cardiaco. Cuatro de ellos están localizados en instalaciones municipales (polideportivo, campo de fútbol, piscina climatizada y Casa de Cultura) y otros dos son móviles (uno está a cargo de la Policía local que lo lleva en el coche de patrulla y otro de la Agrupación de Protección Civil).