Roban de madrugada en el estanco de la calle Eduardo Sierra de Grado, dejando numerosos destrozos en el establecimiento

Robo de madrugada en el estanco de la calle Eduardo Sierra de Grado. Los delincuentes actuaron en torno a las dos de la mañana y han causado numerosos destrozos en el establecimiento, con una luna exterior destrozada, otra picada y marcos de aluminio forzados y doblados. Se llevaron la caja, con dinero que se deja para cambio y rompieron el ordenador y los cierres de los escaparates, según ha podido saber este periódico.

En el asalto no se llevaron tabaco, por lo que parece que entraron en busca de dinero. Se habría tratado de un único asaltante y ya hay una persona detenida.

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Estado en el que quedó uno de los escaparates. / R. S. A.

Este suceso se une a otros relativamente recientes, como los destrozos en vehículos aparcados en los parkings públicos, o en un bar de la villa, circunstancia que ha causado preocupación ciudadana.