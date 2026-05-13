Nueva vida para la biblioteca del colegio Virgen del Fresno de Grado tras su completa remodelación

Biblioteca como nueva en el colegio público Virgen del Fresno de Grado. El espacio ha sido totalmente remozado, ordenado, cuenta con mobiliario alegre y cómodo, distribución abierta y coloridos cálidos y suaves. El equipo del centro ha trabajado en el expurgo y clasificación de fondos y en crear una atmósfera adecuada para la lectura y para que esta sea un momento de relajación y disfrute.

El trabajo en la biblioteca, de la que se ocupa sobre todo el docente David Lazcano, se ha desarrollado para poner a punto un lugar que, por diversos motivos, tuvo que ser usado como aula en diferentes momentos, entre ellos, durante la pandemia. Necesitaba "una vuelta" para volver a estar en condiciones óptimas y ya lo está, además con la incorporación de novedades editoriales para los más jóvenes.

Se conservan por supuesto las obras clásicas en un colegio, siempre disponibles, y tesoros editoriales como un antiguo ejemplar de "La Oreja Verde", suplemento infantil de LA NUEVA ESPAÑA durante más de dos décadas. Su portada ocupa un lugar destacado en una de las paredes de la biblioteca, en la que todo está listo para que los escolares la disfruten plenamente.