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El Museo Etnográfico de Grado sale de viaje: el programa de actividades del equipamiento organiza una visita guiada al Bellas Artes el próximo 27 de mayo

La iniciativa, en colaboración con la Asociación Cultural Valentín Andrés, es gratuita, pero hay que inscribirse en la biblioteca

Gabino Busto, durante un acto en el Museo de Bellas Artes, en una imagen de archivo.

Gabino Busto, durante un acto en el Museo de Bellas Artes, en una imagen de archivo. / Miki López

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Museo Etnográfico y de Historia de Grado cuenta con un programa de visitas culturales y organiza el próximo miércoles 27 de mayo una al Museo de Bellas Artes de Asturias. Se trata en este caso de una propuesta realizada en colaboración con la Asociación Cultural Valentín Andrés y es gratuita, si bien es imprescindible inscribirse en la biblioteca municipal (985754813).

La visita estará guiada por Gabino Busto Hevia y será a las 18.00 horas. Las plazas disponibles son limitadas a 22 y para los que se inscriban en la biblioteca saldrá un bus desde Grado, desde la parada del parque de Arriba, a las 17.00 horas.

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