La tensión arterial como "pulso silencioso de riesgo vascular", charla a cargo del médico Rubén Villa, abre la Semana de la Salud de Grado

"Tu salud es tu mayor tesoro" y para contribuir a su cuidado el Ayuntamiento de Grado organiza siete días dedicados a las charlas y actividades en torno al bienestar del cuerpo, la mente y los buenos hábitos. La iniciativa es de la concejalía de Salud, se enmarca en el Plan municipal de Promoción de la Salud y Bienestar de la Comunidad y se desarrollará del lunes 25 al domingo 31 de mayo.

La Semana de la Salud de Grado se inicia el lunes 25, con la inaguración a cargo de Marta Pravia, edil de Salud, y a continuación tendrá lugar la charla "Tensión Arterial: el pulso silencioso de riesgo vascular", a cargo del médico Rubén Villa. Será en la Casa de Cultura, a las 12.00 horas.

En este mismo lugar, el martes, día 26, a las 17.00 horas, se ofrecerá otra a cargo de Nacho Zapatero que lleva por título “Acoso Escolar y Ciberacoso”. También se hablará a partir de las 19.00 horas de "Dolor lumbar y movimiento" con la fisioterapeuta Marta Prieto en un acto que presentará previamente Gustavo Fernández, coordinador de Cultura de Grado.

Prevención del deterioro cognitivo

El miércoles 27, a las 12.00 horas, se impartirá una charla sobre el testamento vital a cargo de la Asociación Derecho a morir dignamente y Josefa Catory. El jueves 28 hay prevista una ruta saludable por la recta de Peñaflor a partir de las 10.00 horas, clase de marcha nórdica por el casco histórico que sale a las 16.30 horas del parque de Arriba (inscripciones en el 649 597 556). A las 12.00 horas, en la Casa de Cultura, Carmen Martínez, neuróloga jubilada, hablará de “Prevención del Deterioro Cognitivo”. Por último en esta jornada, a las 18.00, la Casa de Cultura acogerá el desarrollo de un “Taller de Gestión Emocional” dirigido a personas cuidadoras.

El viernes 29, a las 9.30 horas, Claudia Costa dará un taller de primeros auxilios básicos en La Cardosa. A las 19.00 horas Hugo Olmedillas hablará en la Casa de Cultura sobre la fuerza muscular como clave para mantener la calidad de vida. Presentará esta charla Juan Luengo, coordinador de Deportes de Grado.

Feria, talleres y baile

El fin de semana hay de nuevo multitud de actividades. El sábado 30, a las 12.00 horas. hay una visita guiada al casco histórico y a la arquitectura indiana (inscripciones en el 636 909 088). A las 18.00 horas la Casa de Cultura acogerá "Cuento en familia. Rubén, Alma, leche y amor", con Olay Rubio. Cruz Roja Juventud impartirá, por su parte, a las 19.00 horas, el "Taller de habilidades psicoemocionales para Jóvenes", en La Panera.

El domingo, día 31, se celebra la Feria de la salud, con 40 entidades participantes, desde las 10.30 hasta las 14.30. Habrá además un taller de pintura, una sesión de baile (inscripciones en el 649 597 556) y la posibilidad de conocer una ambulancia por dentro.

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Durante toda la semana habrá además la exposición fotográfica “Centro de día de mayores de Grado: actividades que aportan”, en el centro de salud, donde también se colocará una mesa informativa. Están previstas asimismo iniciativas relacionadas con los recursos para dejar de fumar y la realización de espirometrías y en las farmacias se podrá tomar la tensión.