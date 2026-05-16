Buscan tus mejores fotos para el portfolio: el libro de las fiestas de Grado ya está en elaboración y se pueden enviar imágenes hasta el 31 de mayo
La Hermandad de Santiago y Santa Ana habilita un correo para que socios y vecinos envíen sus instantáneas
"Buscamos tus mejores fotos para el portfolio de Santa Ana". Así invita la Hermandad de Santiago y Santa Ana a socios y vecinos en general a participar en la elaboración del libro de las fiestas locales de finales de julio, que está ya en preparación y suele incluir imágenes del pasado o presente de las celebraciones, o antiguas tomas de grupos y personajes del concejo.
Los interesados en incluir alguna imagen en el portfolio de Santa Ana 2026 deben remitirla antes del 31 de mayo a la dirección de correo portfoliosys2026@hotmail.com. Se admiten dos en el caso de los socios y una en el caso de los no socios de la Hermandad de Santiago y Santa Ana.
La entidad moscona, que organiza además de las fiestas de julio, las de Semana Santa en El Charcón y la comida en la calle de Grado, también julio, agradece la colaboración vecinal con sus aportaciones para realizar el portfolio de Santa Ana.
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