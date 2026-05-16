Campeones, afición y talento en el club de ajedrez de Grado, con 18 jóvenes federados y mucha actividad a lo largo del año
Mario Cárdenas, Diego Álvarez, Julia Larfeuil o Paula González, entre los jugadores con títulos recientes
Grado tiene cantera ajedrecista y en las filas del club local juegan varios campeones. Hay afición y talento en el municipio y lo reúne una entidad muy presente en la villa a través de la organización de numerosas actividades a lo largo del año. A su cargo está Jesús Solís, "Chus", que explica que el colectivo cuenta con 18 niños y niñas federadas y dos adultos que también lo están. Además, hay más aficionados que asisten a clases (acuden unos 25 chavales) y entre los que compiten hay varios que han obtenido títulos autonómicos de manera reciente.
El federado más joven
"Este año Mario Cárdenas quedó campeón de Asturias sub-ocho y el anterior lo fue Diego Álvarez. Julia Larfeuil es campeona sub-14 y tenemos al federado más joven de Asturias, Aitor Tamargo, de 6 años, comenta Solís sobre algunos de los éxitos recientes de quienes forman parte de esta escuela moscona y Peña Ajedrecista Gradense.
Menciona también logros como la joven Paula González, que quedó a finales de marzo campeona sub-10 del tercer torneo femenino de Cantabria, entre otros que ha tenido un club que es también un espacio para la educación en valores y la convivencia de jóvenes de diferentes edades.
Monitores y arbitraje
Además de los chavales que acuden para aprender o que compiten, la entidad moscona también enseña acerca del desempeño como monitores o como árbitros. "Hay niños y niñas a los que les gusta más este ámbito y les vamos enseñando", comenta Solís, que indica.
El club moscón trae a Grado numerosas actividades relacionadas con el ajedrez, desarrolla talleres, organiza torneos y actividades para aprender o avanzar que suelen desarrollarse en La Panera en el marco también de la programación de Semana Santa, semanas del deporte o propuestas para periodos vacacionales que promueve el área de Deportes del Ayuntamiento de Grado.
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