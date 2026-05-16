La donación del Virgen del Fresno llega a la Asociación ELA Principado: el colegio de Grado entrega la recaudación de su último festival solidario

El colegio público Virgen del Fresno, de Grado, recaudó un total de 1.870 euros a favor de la Asociación ELA Principado en la última edición del Festival Solidarte y el colectivo ha visitado el centro para agradecer la donación y compartir un rato de charla y concienciación sobre lo que supone la enfermedad con los alumnos de quinto curso.

El encuentro tuvo lugar este pasado jueves, con la visita de responsables de la asociación, que apoya a familiares y a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Conversaron con los chavales y se proyectó un vídeo, aunque el colegio ya celebró también un acto con presencia de José Luis Capitán, enfermo y dedicado a la divulgación, sobre todo entre jóvenes.

El Festival Solidarte ha cumplido ya diez ediciones y se trata de una iniciativa que aúna el desarrollo en destrezas como la comunicación en inglés, la expresión artística y musical y la educación en valores como la solidaridad y la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Cada año se elige una temática a partir de la que se elabora un guión para un musical en el que participa todo el colegio. Este año se centró en los personajes de Roald Dahl y en "Matilda". Las donaciones de las familias que se recogen a partir de la actuación se destinan siempre a una causa solidaria, y en esta ocasión fue para el colectivo ELA Principado.