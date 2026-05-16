La donación del Virgen del Fresno llega a la Asociación ELA Principado: el colegio de Grado entrega la recaudación de su último festival solidario
El centro reunió 1.870 euros con las aportaciones de las familias
El colegio público Virgen del Fresno, de Grado, recaudó un total de 1.870 euros a favor de la Asociación ELA Principado en la última edición del Festival Solidarte y el colectivo ha visitado el centro para agradecer la donación y compartir un rato de charla y concienciación sobre lo que supone la enfermedad con los alumnos de quinto curso.
El encuentro tuvo lugar este pasado jueves, con la visita de responsables de la asociación, que apoya a familiares y a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Conversaron con los chavales y se proyectó un vídeo, aunque el colegio ya celebró también un acto con presencia de José Luis Capitán, enfermo y dedicado a la divulgación, sobre todo entre jóvenes.
El Festival Solidarte ha cumplido ya diez ediciones y se trata de una iniciativa que aúna el desarrollo en destrezas como la comunicación en inglés, la expresión artística y musical y la educación en valores como la solidaridad y la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Cada año se elige una temática a partir de la que se elabora un guión para un musical en el que participa todo el colegio. Este año se centró en los personajes de Roald Dahl y en "Matilda". Las donaciones de las familias que se recogen a partir de la actuación se destinan siempre a una causa solidaria, y en esta ocasión fue para el colectivo ELA Principado.
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