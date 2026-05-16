El Mosconia llama a llenar el Marqués en la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda RFEF, este domingo

Domingo 17 de mayo a las 17.00 horas. El Club Deportivo Mosconia juega la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda B (ahora Segunda Federación) en el Marqués de la Vega de Anzo y llama a sus aficionados y vecinos en general a acudir al campo para apoyar al equipo. Enfrente estará el Covadonga en una jornada especial para los de Grado, que 21 años después vuelve a pelear por el ascenso.

La cita se vivirá con emoción en la villa y los colectivos locales se han volcado con el llamamiento a llenar el estadio moscón este domingo. "Representemos a nuestro pueblo como lo hacéis cada día desde vuestras asociaciones y colectivos. Porque el domingo no juega solo el Mosconia… Jugamos todos", ha escrito la Hermandad de Santiago y Santa Ana en sus redes animando a los socios y vecinos a acudir.

El precio de las entradas es de 5 euros para los socios del Mosconia presentado el carnet en vigor de la presente temporada. Para el resto las hay en venta anticipada en Confitería Pastur y Casa Villuir por 12 euros hasta esta noche, a las 22.00 horas. En taquilla, la entrada general costará 15 euros.