Nuevas tarifas en el taxi de Grado: así quedan los precios para trayectos urbanos o con localidades de la zona rural del municipio

Grado tiene nuevas tarifas de taxi, que sufren una ligera subida para ajustarlas a los costes de mantenimiento del servicio, que se han encarecido en aspectos como el combustible, por citar uno de los más comprensibles. Los precios se incrementan en un 6,75 por ciento, según figura en el decreto municipal que se firmó en abril y ya está en vigor. Por poner el ejemplo más sencillo, el coste de un trayecto por zona urbana, en la villa sube 35 céntimos, pasando de los 5 euros a los 5,35.

El decreto municipal señala que la medida de la subida se toma para que "la actividad alcance viabilidad económica, intentando paliar así el incremento de costes de mantenimiento de la actividad (seguros, ruedas, combustible, taller, etcétera) y variaciones en el IPC".

El porcentaje de subida es exactamente el mismo que se ha aplicado en otros municipios de Asturias, tal y como sucede, por ejemplo, en los de Oviedo, Gijón o Avilés, para los que el Consejo de Gobierno del Principado autorizó el pasado marzo el incremento del 6,75 por ciento de las tarifas para este año 2026.

El decreto municipal incluye un listado de precios por servicios entre localidades de Grado, tanto con la tarifa ordinaria como la especial por festivos o nocturnidad.

Las tarifas toman como referencia de salida o llegada a la villa. Las que siguen son las que regula el decreto, que fija los precios de referencia para servicios de desplazamiento de viajeros entre la capital y distintas localidades rurales.

Tarifas de taxi

T1 T2

URBANO 5,35 6,40

Acevedo 8,20 9,70

Alvare 14,75 17,70

Ambás 20,60 24,65

Anzo 8,20 9,70

Arellanes 18,25 22,05

Asniella 16,25 19,55

Agüera 10,25 12,30

Bailache 7,70 9,20

Ballongo 18,25 22,00

Ballú 6,60 8,00

Bárcena 30,00 35,95

Barraca arriba 6,95 8,45

Barraca abajo 6,30 7,70

Barreiros 17,60 21,05

Báscones 19,00 22,85

Baselgas 27,75 33,40

Bayo 13,35 15,90

Belandres 17,60 21,05

Berció 17,60 21,05

Borondes 19,95 24,00

Cabañín 17,60 21,05

Caborna 12,05 14,50

Cabruñana 10,25 12,30

Cai La 6,95 8,45

Caliente 10,25 12,30

Campamojada 11,40 13,55

Campolvalle 6,95 8,45

Cañeo 14,10 16,85

Capítulo 31,50 37,80

Caridad La 16,10 19,30

Carbaín 8,85 10,65

Castañeo abajo 6,30 7,70

Castañeo arriba 6,95 8,45

Casucas 12,70 15,25

Cementerio 6,00 7,15

Coalla 14,75 17,70

Coallaju 13,25 15,90

Coruxas Las 19,85 23,70

Cubia 18,25 22,00

Cueto 9,50 11,55

Figal La 13,25 15,90

Fornos Los 12,60 15,15

Fresno El 12,05 14,50

Fueja La 24,75 29,80

Fuejo 16,10 19,55

Fuxaca 6,95 8,45

Garba La 11,00 13,00

Hispanes 11,85 14,10

Linar La 9,60 11,55

La Fayada 10,25 12,30

Llaureo 19,20 22,40

Llamas 23,60 28,30

Llanón 23,60 28,30

Llanos (Cab) 13,25 15,80

Llanos (Rañ) 15,80 19,45

Llantrales 6,95 8,45

Llavayos 8,20 9,70

Llera 11,85 14,20

Llodos 34,50 41,40

Llovió 22,95 27,45

Macetes 10,25 12,30

Mata La 6,95 8,45

Merín 10,25 12,30

Mirasol 7,70 9,20

Momalo 28,60 34,25

Moutas 19,95 23,80

Murias Las 23,60 28,20

Nalio 14,10 16,85

Noceda 37,60 45,05

Nores 14,75 17,60

Pando 14,75 17,60

Panicera 19,95 23,80

Panizal 11,00 13,00

Peñaflor 6,95 8,45

Pereda 12,60 15,15

Perellal 8,85 10,80

Picalgallo 7,70 9,20

Picaroso 9,60 11,65

Pitos Los 11,75 14,20

Portiella 6,95 8,45

Prioto 10,35 12,30

Pte. Peñaflor 7,70 9,20

Pte. Seaza 23,60 25,00

Pumarín 17,70 21,25

Rañeces 11,00 13,00

Rebollal 8,85 10,80

Reconco 9,60 11,65

Rellán 7,70 9,20

Restiello 31,60 37,90

Riviellas 8,20 9,70

Robleo 24,15 29,05

Rodaco 6,30 7,70

Rodiles 14,10 16,85

Rosal 10,25 12,30

Rozadas 11,00 13,00

Rozallana 23,60 28,30

Rubiano 21,80 26,35

Sama Grao 19,00 22,95

San Juan 8,85 10,80

San Martín 11,00 13,00

San Miguel 21,80 26,35

San Pedro 14,10 16,85

S. Pelayo Sienra 13,25 15,80

Sta. Cristina 16,10 19,30

Sta. María 15,50 18,55

Sta. Mª Villandás 25,60 29,90

Santianes 27,75 33,30

Seaza 25,10 29,90

Sestiello 7,70 9,20

Sobrepeña 12,70 15,25

Sobrevega 8,85 10,80

Somines 17,70 21,25

Sorribas 21,80 26,35

Sierra La 9,60 11,65

Tablao 19,00 21,80

Texeo 21,80 26,35

Tejera La 11,00 13,00

Temia 16,00 20,40

Tolinas 41,20 49,20

Torno El 18,25 22,00

Vega 10,35 13,00

Vega Peridiello 14,75 17,30

Vega Villahizoy 29,45 35,35

Vigaña 29,45 35,35

Villagarcía 19,00 21,80

Villaldín 24,75 29,80

Villamarín Salceo 33,75 40,55

Villandás 29,45 35,35

Villanueva 10,25 12,30

Villar Coalla 16,25 19,30

Villas Las 39,60 47,60

Vio El Pico 25,60 30,75

Vio Pedrouco 25,60 30,75

Xorro abajo 11,00 11,85

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Xorro arriba 12,60 15,80