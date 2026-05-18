Graduación de alumnos del instituto César Rodríguez de Grado: así fue la ceremonia en la capilla de los Dolores

Graduación de los bachilleres del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado, que celebraron un emotivo acto en la capilla de los Dolores para celebrar el fin de una etapa educativa y el inicio de otra que comenzará cuando dejen el centro en el que han estado en los últimos años para emprender un nuevo momento vital.

Acudieron a la ceremonia 28 alumnos y alumnas de todas las modalidades de Bachillerato que ofrece el IES (Humanidades, Ciencias Sociales, Científico y General). El acto, el pasado viernes por la tarde, se abrió con la intervención del director de instituto, Daniel Menéndez, e intervino a continuación el cantante Pipo Prendes, que fue invitado a dirigirse a los chavales y actuó para ellos y sus familias.

Noticias relacionadas

Tomaron también la palabra tutores y estudiantes en un día en que no faltó la tradicional imposición de la beca que simboliza el término de esta etapa de estudios. Tras el acto, en el que los jóvenes recibieron un obsequio, las familias ofrecieron un pequeño ágape en el Exprés.