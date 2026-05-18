Los jugadores que lograron el ascenso del Mosconia en 1991, homenajeados en el Marqués en la jornada del choque de los de Grado con el Covadonga
Mucho ambiente en el estadio moscón, que llenó para ver un encuentro que se saldó con el marcador en blanco
Mucho ambiente en el Marqués de la Vega de Anzo para asistir al partido de este domingo entre el Mosconia y el Covadonga, con un resultado que dejó el marcador en blanco. Se jugó la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda B (ahora Segunda Federación), pero tras no golear ninguno de los equipos todo se resolverá en el choque de vuelta el próximo domingo.
"Hacía 21 años que Grado no acogía un encuentro de playoff, lo que hizo la ocasión aún más especial", destacan desde la dirección del Mosconia, muy satisfechos con la respuesta de la afición, que llenó el campo para apoyar a su equipo.
Además, se rindió homenaje a los integrantes y exjugadores que lograron el histórico ascenso a Segunda B en 1991, así como a los últimos futbolistas que disputaron un playoff de ascenso.
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