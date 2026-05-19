Una pareja asturiana de baile, obra del artista Marcos Peñaflor, protagoniza el cartel de la Segunda Flor y Mercadón de primavera de Grado

Una escena de baile regional, con una pareja que danza, protagoniza este año el cartel promocional de la Segunda Flor y Mercadón de Primavera de Grado. La obra es una acuarela obra del artista moscón Marco Suárez González, "Marcos Peñaflor" y ha sido elegida como imagen de la fiesta que se celebra en la villa este fin de semana, el domingo 24 de mayo, si bien el programa ya cuenta con actividades este sábado, día 23.

El Ayuntamiento de Grado está optando por trabajos de artistas locales como imagen de los carteles de sus celebraciones, como ocurre en este caso. El trabajo de Marcos Peñaflor forma parte de un conjunto de propuestas en acuarela que realizó para este fin, de manera altruista, una vez que lo pidieron. Entre ellas, gustó esta, "muy espontánea, con la acuarela ahí estrellada, dejándola caer, fluir", explica el artista.

Autor de retratos y con muchos trabajos protagonizados por estampas de edificios emblemáticos o rincones de Grado, esta obra de la pareja de baile para la Segunda Flor se suma a las obras de tipo costumbrista del artista, que lo cede al Ayuntamiento de manera desinteresada.

Rincones de la villa

En la pintura de Marcos Peñaflor hay perspectivas del Ayuntamiento desde General Ponte con los dos edificios que haciendo esquina enmarcan la vista del Consistorio (la Casa de los Fernández-Miranda y la Casa de los Arcos), de la Plaza General Ponte y sus terrazas de hostelería, o de la iglesia de San Pedro, entre otras muchas.

De su mano han salido también los retratos de muchos moscones populares, como María Cámara, ya fallecida y matriarca de una de las familias más numerosas y conocidas de la villa, Nando Fernández Arias, "El Tapín", o Lucía Rodríguez, "Luci la de Estrella", cuya familia regentó un conocidísimo almacén de vinos en Grado.

El cartel con la obra de Marcos Peñaflor. / P. T.

Ha retratado también a "El Maño", uno de los rostros más reconocibles de la villa, o al matrimonio formado por Claudio Fernández, de "Muebles Fernández", y Amparo Arias, ya fallecida, por citar solo algunos casos.

Una curiosidad sobre el nombre con el que firma su obra: lo hace con "Marcos Peñaflor", por su localidad moscona de origen y, aunque su nombre es Marco, de toda la vida la gente le ha añadido la "s", explica.