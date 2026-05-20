Hasta 86 llamadas para pedir cita en el centro de salud: Grado exige solución a los problemas con la atención telefónica en el ambulatorio

El Pleno del Ayuntamiento de Grado remitirá un escrito a la consejería de Salud del Principado para solicitar una solución a los problemas de atención telefónica para pedir cita en el centro de salud de Atención Primaria. La medida se toma tras un ruego realizado por el PSOE y que fue aceptado por el equipo de gobierno de IU y apoyado por el PP.

La edil socialista Patricia Arias expuso la situación tras recibir varias quejas de los vecinos, quienes tienen dificultades para conseguir que les descuelguen el teléfono en el ambulatorio para pedir cita con el médico o la enfermera. Se trata de una situación que se repite desde la pandemia. "Hay una persona que realizó 86 llamadas en una mañana, es imposible contactar", señaló Arias.

Por su parte, la concejala popular Patricia Álvarez, secundó la petición al considerar que "es absolutamente demencial la cantidad de veces que hay que llamar, está la gente desesperada". En ese sentido, propuso realizar un escrito institucional para denunciar esta situación ante la consejería de Salud.

Un guante que recogió el alcalde de IU, José Luis Trabanco, quien indicó que "comparte el criterio" de ambas concejalas. El regidor indicó que el secretario municipal elaborará el documento, que será firmado por los tres portavoces municipales de la Corporación.

Acalorado debate

Fue el asunto del orden del día que congregó la unanimidad de los grupos, que contó con una bronca discusión a cuenta de una moción del PSOE para respaldar el proceso de regulación de personas migrantes, que fue respaldado por IU y contó con el voto en contra del PP. Lo que comenzó con un debate ideológico terminó con un gran desencuentro entre el portavoz municipal popular, José Ramón González, y la concejala de Servicios Sociales, Marta Pravia, que derivó en alusiones a un cruce de denuncias entre el edil del PP y una vecina septuagenaria del concejo en 2024.

También hubo referencias a la acusación realizada en 2021 por González, quien por entonces representaba a Ciudadanos, en la que señaló que un miembro del equipo de gobierno había presuntamente participado en una fiesta durante la Nochevieja de ese mismo año cuando había restricciones por la pandemia. Un debate por el que el Alcalde llamó la atención en varias ocasiones tanto a González como a los miembros del equipo de gobierno de IU.

Ordenanza de barras

Entre otros asuntos, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora de instalación de barras con motivo de la celebración de fiestas en Grado. En concreto, el texto incluye a los negocios hosteleros con actividad en el término municipal de Grado, así como asociaciones sin ánimo de lucro, que ahora se amplía también a otro tipo de entidades.

"En la práctica se han producido consultas de otras entidades que, por su propias características sindicales, políticas, etcétera, o bien otras eventualidades, no se encuentran inscritas o no pueden acceder al Registro Municipal de Asociaciones, pese a que las actividades que llevan a cabo se desarrollan en el concejo de Grado", señala el texto de la ordenanza.

Así, con la modificación se incluyen a "todas aquellas que, sin perjuicio de no tener domicilio social ni estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, lleven a cabo actuaciones que se desarrollen en el concejo de Grado y vinculen la instalación a eventos o actividades vinculadas de forma directa con el concejo".

"La normativa está viva y hay que ir adaptándola a las necesidades que van surgiendo, contribuye a una mayor transparencia y ahora todo el mundo sabe a qué atenerse", valoró la concejala del PP, que fue la única en realizar una intervención en este punto.

Adiós al 107.2 FM

También salió adelante con los votos favorables de IU y PSOE y con la negativa del PP la baja en la habilitación para la prestación del servicio de radio de la emisora municipal de radio, en la frecuencia 107.2 FM. "Vamos a dejar de pagar la tasa de un servicio que no está en uso, sin óbice de que se pudiera solicitar en su momento", dijo el concejal de Cultura, Diego García.

El PP se opuso: "Podría ser un espacio importante para el concejo, de participación, plural y transversal, animamos a que se reactive la emisora", apuntó Patricia Álvarez, quien observa la radio local como un posible emisor de promoción para el concejo.

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Paso de peatones inteligente

La sesión también sirvió para aceptar la recepción de la obra de mejora del puente de La Colorada, en El Rellán, en el que el Principado de Asturias ha invertido alrededor de medio millón de euros. Asimismo se incluyó en la parte de control la dación de cuenta de la moción del Pleno municipal de 2025 para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias la instalación de un paso de peatones inteligente en el paso de cebra de la calle Eulogio Díaz Miranda entre el parque de Abajo y el de Arriba como primera opción para reforzar la seguridad vial en ese tramo o, en su defecto, un semáforo con pulsador para peatones.