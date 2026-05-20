Evento solidario de Cruz Roja en Grado, con la Agrupación Musical Solvay y el Coro de Ferreros, este jueves, en la capilla de los Dolores

Evento solidario de Cruz Roja en Grado. La capilla de los Dolores acoge este jueves, 21 de mayo, la actuación de la Agrupación Musical Solvay y del Coro de Ferreros. Será a las 18.00 horas y el precio de la entrada, que incluye una participación del Sorteo del oro, son 6 euros.

Esta es una de las actividades que forma parte de las que Cruz Roja viene desarrollando en la villa para recaudar fondos para la organización. El pasado domingo ya tuvo lugar en la capital moscona el acto "Bizcocho a las ocho", a cargo del grupo de teatro "Piel de Loza". El 7 de mayo la propuesta de la entidad fue un encuentro con juegos de mesa en la oficina que el colectivo tiene en Grado.