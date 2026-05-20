El IES Ramón Areces de Grado saca a la venta las entradas para las funciones solidarias del musical escolar, que este curso es "La Bella y la Bestia"
El centro educativo donará la recaudación de los boletos, con un precio de 3 euros, a la Coordinadora Ecologista de Asturias y a la Asociación "El Ángel de Javi"
El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado saca a la venta este próximo viernes 22 de mayo las entradas para disfrutar de las funciones públicas y solidarias del musical escolar que realizan cada curso entre toda la comunidad educativa. En esta ocasión será "La Bella y la Bestia" y las entidades a las que destinarán la recaudación son la Coordinadora Ecologista de Asturias y "El Ángel de Javi".
La primera actuación está prevista para el viernes 29 de mayo a las 20.00 horas, en el salón de actos del centro educativo. La siguiente será el 5 de junio, también a las 20.00 horas, pero en este caso será en el Auditorio de Grado.
Las entradas tienen un precio de 3 euros y se puede adquirir en dos negocios hosteleros, en el restaurante "Linde" y en la sidrería "Pepe El Bueno". Estarán disponibles a partir del viernes 22 de mayo, por la tarde, para que cualquier vecino pueda acudir a por ellas para disfrutar del arte del alumnado moscón y, también, apoyar las dos causas solidarias de este año.
Los estudiantes tendrán dos actuaciones previas en el salón de actos del centro, pero no abiertas al público. La primera será este próximo viernes a las 18.00 horas en el marco de la ceremonia de graduación de Bachiller, que comenzará una hora antes. También harán la ya tradicional actuación para los escolares de Primaria del concejo de los colegios públicos Bernardo Gurdiel, Virgen del Fresno y el Colegio Rural Agrupado (CRA) de La Mata. Será el miércoles 27 de mayo, a las 10.00 horas.
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