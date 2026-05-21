Calor en Asturias: casi 26 grados a la una de la tarde en la villa moscona, en un día veraniego que apunta a récord de temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas de hasta 34 grados hoy el municipio moscón
Tal y como apuntaban los pronósticos meteorológicos, el calor aprieta desde bien temprano en la región, en una jornada veraniega en la que se prevén temperaturas de récord en Asturias. En la villa moscona, pasados ocho minutos de la una de la tarde el termómetro de la farmacia de la plaza General Ponte marcaba casi 26 grados, en concreto 25,9.
Hay que tener en cuenta que se trata de un termómetro al que le da el sol, pero la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala máximas de hasta 34 grados en el municipio moscón, con lo que a lo largo de la tarde aún podrían darse temperaturas más altas, por encima de los treinta grados.
En Grado, la previsión para mañana es incluso de más calor, con máximas que pueden llegar a los 36 grados según la AEMET.
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