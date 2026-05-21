Pasarela de moda en Grado: desfile solidario a favor de "El Ángel de Javi", este viernes en Manuel Pedregal

Pasarela de moda en Grado este viernes, en la calle Manuel Pedregal, a partir de las 19.30 horas. La finalidad de la iniciativa es solidaria, pues toda la recaudación se destinará a "El Ángel de Javi".

Javi es un niño afectado por una enfermedad rara, un síndrome relacionado con la mutación del gen IRF2BPL, que afecta a 225 personas en todo el mundo, entre ellas nueve pequeños en España.

La madre de Javi, Ana Piera, médica de familia en Oviedo, lidera este movimiento de "El ángel de Javi", para el que se desarrollan distintas iniciativas solidarias en Asturias.

Noticias relacionadas

La de este viernes en Grado está organizada por la tienda de moda Anden 10 y la zapatería Calzados Aurelio.